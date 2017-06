Constantine : Un système d’économie d’énergie pour l’éclairage public

L’entreprise publique de wilaya de maintenance des routes et éclairage public de Constantine vient de lancer une opération pour l’installation d’un système d’économie d’énergie pour l’éclairage public du tronçon de la RN 3 entre Constantine et Hamma Bouziane, a indiqué la directrice de l’entreprise, Mme Karima Benmaâti.

Cette technique moderne, mise en œuvre pour la première fois à Constantine, réduira de 79% la consommation énergétique et de 72 % la facture de consommation énergétique tout en améliorant la qualité de l’éclairage, assure la même responsable à l’APS. Elle a également précisé que le choix de ce tronçon a été motivé par ses virages difficiles, particulièrement dangereux durant la nuit, ajoutant que l’opération sera exécutée en deux tranches.

La première qui s’étend sur 4 km du marché de voitures jusqu’à l’entrée de Bekira à Hamma Bouziane, a nécessité 40 millions de DA et la pose de 105 lampadaires équipés de petites lampes de 4 kilowatts. Lancée durant le mois de juin courant, la seconde tranche concerne un tronçon de 1,5 km de l’entrée de Bekira à Oued Ziad marquant les limites des deux communes et a mobilisé 12 millions de DA, précise Mme Benmaâti qui assure que le projet sera mis en service « avant la mi-juillet ».

Cette technique nouvelle porte sur le recours à des lampes de 75 watts qui remplaceront les anciennes de 250 watts et prévoit le respect d’une distance de 36 mètres entre deux lampadaires au lieu des 25 mètres prévus auparavant permettant ainsi de réduire en plus le nombre de lampes, ajoute la même responsable qui note que l’exécution du projet est confiée à des compétences algériennes.

Un projet similaire a été réalisé par cette entreprise entre la nouvelle ville Massinissa et la zone industrielle Palma pour 30 millions de DA, indique cette responsable, attestant que d’autres projets d’économie d’énergie seront lancés en plus de journées d’études qui réuniront les opérateurs concernés, les chercheurs universitaires et les associations intéressées par la protection de l’environnement pour promouvoir la culture d’économie énergétique.

L’entreprise de maintenance des routes et de l’éclairage public de Constantine est une EPIC créée en 2014 par arrêté interministériel et est chargée de la maintenance des routes, l’installation et l’entretien de l’éclairage public ainsi que la pose de la signalisation routière. (APS)