Épargne et consommation des ménages : L’insoluble équation

Alimentation, habillement, communications… les ménages consomment toujours davantage. Une dynamique néanmoins mise à mal par la chute des prix du pétrole et son impacte sur les budgets familiaux.

La dernière enquête menée par l’Office national des statistiques précisait que 42% des dépenses annuelles de consommation des ménages algériens sont alloués à l'alimentation, soit 1.875 milliards de dinars. En totalité, l'ensemble des ménages algériens ont déboursé plus de 214 milliards DA (mds DA) en matière de santé et d'hygiène corporelle, dont 158 mds DA en milieu urbain (73,9%) et 55,9 mds DA en milieu rural (26,1%). Par tête, la dépense annuelle en matière de santé et d'hygiène corporelle a été estimée à 5.833 DA, soit 6.502 DA en milieu urbain et 4.519 DA en milieu rural.

Ainsi, un Algérien dépense en moyenne 3.653 DA/an pour les soins médicaux dont 2.040 DA en médicaments avec ordonnance, 258 DA pour l'automédication et 579 DA en honoraires de médecins. A ce sujet, Ahmed Bouyacoub, universitaire, déplore l’absence de débat sur la consommation. Autrement dit, sur le «rôle et le poids de la consommation des ménages par rapport à l’investissement et à l’épargne».

Pour lui, l’évolution de la consommation des ménages ne peut pas être analysée de manière complète à partir seulement du taux de consommation (par rapport au PIB). En conclusion, il ressort de l’analyse préliminaire du niveau de couverture de la consommation des ménages par la production brute nationale que celle-ci est couverte largement pour les branches à vocation agricole (produits de l'agriculture, de la sylviculture et pêche, viandes et conserve de viandes et poissons, produits de travail des grains) et les services (transports et auxiliaires de transports, services des postes et télécommunications et services des hôtels, cafés, restaurants).

Les spécialistes affirment, unanimes, qu’au niveau macroéconomique, c’est-à-dire l’économie dans son ensemble, la croissance du PIB dépend, à court terme, de trois grandes variables : la consommation, l’investissement et le solde du commerce extérieur. Il se trouve que de ces trois variables, la consommation est relativement la plus stable, car elle repose sur des besoins qui évoluent peu d’une année sur l’autre. Ainsi, même en situation conjoncturelle défavorable, les ménages préfèrent «tirer sur leur bas de laine», en procédant à la réduction de leur épargne plutôt que de réduire la consommation. Par ailleurs, ces experts indiquent que les conséquences de la chute des recettes pétrolières obligeront dans un avenir proche les gens à une consommation plus citoyenne. En témoigne l’essor récent de la consommation collaborative.

Fouad Irnatène