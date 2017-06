Eclairage : Nouvelle trajectoire

Au cours de la décennie écoulée, l’Algérie a connu des taux de croissance économique appréciables. Pourtant, des contreperformances n’ont pas permis une percée économique majeure à même de placer le pays dans le giron des pays émergents. Dans l’ensemble, la baisse des cours du pétrole depuis mi-2014 et l’incidence du recul de la croissance se sont avérées particulièrement néfastes. Depuis cette date, la courbe de croissance s’est infléchie avec l’essoufflement des moteurs traditionnels comme le BTPH, les télécommunications, l’agriculture, auquel viennent s’ajouter le faible dynamisme du secteur privé et la forte progression des dépenses publiques. De nombreux experts nous ont donné les raisons de cette situation peu reluisante. Grosso modo, il s’agit de la faiblesse de la croissance du PIB, expliquée en partie par les niveaux insuffisants de productivité, ceux des infrastructures de soutien à la production, les difficultés d’accès aux facteurs de production, la vulnérabilité de l’agriculture face aux aléas climatiques, les problèmes d’accès au foncier et à des financements adaptés et des problèmes de gouvernance. La morosité de l’économie est également imputable aux retards dans la mise en œuvre des réformes dans les secteurs financier et bancaire et de l’environnement des affaires et des problèmes d’efficacité de la dépense publique ainsi que la résistance de certains acteurs au changement. Cette situation contraste, donc, avec les objectifs affichés dans les documents de politique économique et sociale jusqu’ici adoptés. Au regard de cela, le Plan d’action du gouvernement Tebboune est de replacer l’économie nationale sur une bonne trajectoire de croissance, sans perdre de vue la marche de notre pays vers l’émergence. Facile à dire mais difficile à faire, certes, cependant, ce qui autorise l’espoir de voir cela se concrétiser, ce sont les ruptures que compte effectuer le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune en matière de gouvernance et de gestion. Il s’agit donc de placer l’Algérie sur une nouvelle trajectoire de développement, tirée par une diversification accrue de son économie. Pour ce faire, un certain nombre d’actions seront mises en marche pour relever durablement le potentiel de croissance et stimuler la créativité et l’initiative privée afin de satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être, d’où l’urgence, soulignée dans ce plan d’action, d’une transformation structurelle de l’économie à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d’emplois, d’inclusion sociale et à forte capacité d’exportation et d’attraction d’investissements. Une amélioration significative des conditions de vie des populations, un engagement plus soutenu en faveur de la justice sociale et enfin le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l’État de droit, est-il préconisé.

Farid Bouyahia