Collectivités locales : La nécessaire mutation

Parmi les grandes priorités inhérentes à l’action du nouveau gouvernement, figure incontestablement celle d’œuvrer à renforcer le rôle des collectivités locales dans la dynamisation de l'économie nationale. En effet, pour les économistes et financiers, il est grand temps de permettre aux élus et fonctionnaires de l’Etat au niveau local, de participer activement à l'effort de transition vers une économie diversifiée, qui ne compte plus sur les deniers de la rente pétrolière.

Et c’est justement ce que le Gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune compte appliquer dans son programme, à travers le plan d’action qui a été présenté aux élus de la nation. Le Gouvernement veut renforcer le rôle des collectivités locales, en mettant en place «les mécanismes à même de permettre une plus grande implication des collectivités territoriales dans le domaine économique».

En termes plus clairs, il s’agit entre autres de l' «adaptation de la fiscalité locale et l'élaboration d'une loi spécifique relative à la fiscalité locale, à même d'assurer une valorisation des potentialités de chaque collectivité», l' «amélioration des systèmes de solidarité inter-collectivités en l'orientant vers le financement d'investissements rentables et le renforcement de l'attractivité économique des collectivités territoriales» et aussi l' «orientation des établissements publics locaux, vers des logiques de performance économique et promotion de la gestion délégatoire et partenariale des services publics locaux». A travers ces nouvelles orientations, il sera nécessaire de procéder à la révision du code communal et du code de la wilaya, lesquels seront soutenus par une autre loi nouvelle visant à promouvoir la démocratie participative au niveau local et à donner au citoyen, aux partis politiques et au mouvement associatif un rôle responsable et plus actif dans la mise en œuvre des politiques publiques. La relation de l'administration avec les usagers ainsi que le droit d’accès à l’information feront également l’objet de projets de lois.

Dans le programme du gouvernement, il est prévu aussi dans ce même chapitre de «renforcer le suivi et de l'accompagnement par les collectivités territoriales des investisseurs» et «élargir le domaine d'intervention des agences foncières de wilaya aux activités économiques les plus rentables et la révision de la notion de gestion pour compte». A travers ces mesures, le Gouvernement dotera les collectivités locales de «tous les outils qui leur permettront de développer leurs activités économiques en fonction de leurs potentialités et spécificités de leurs territoires respectifs», et ce, afin d' «atteindre des niveaux significatifs d'intensification des investissements».

Le Gouvernement est décidé également de permettre aux collectivités locales, de s' «ériger en potentiels investisseurs institutionnels qui appuieraient la dynamique de diversification de l'économie nationale et rompre avec les réflexes d'une gestion administrative sans aucune portée économique». Le Gouvernement prévoit, par ailleurs, de «renforcer les pouvoirs locaux à travers la clarification de leurs compétences et l'avènement de l'intercommunalité», la poursuite de la réforme financière et fiscale locales, la modernisation de la gestion budgétaire et financière des collectivités territoriales, la «mise en valeur» du rôle des collectivités locales, le «renforcement et l'amélioration» de l'encadrement des collectivités territoriales ainsi que la généralisation de la formation des élus locaux et des personnes. Le Plan d'action comprend, en outre, la mise en place d'un «nouveau système de gestion urbaine», à même de garantir une «unité» de gestion de l'espace et de son développement en même temps qu'une «administration de proximité» aux citoyens. Le Gouvernement compte œuvrer par ailleurs, à «promouvoir une action publique plus ouverte à la participation de la société civile» et la création de nouvelles wilayas Déléguées dans les Hauts-plateaux en 2017 et au nord du pays en 2018-2019, est-il encore précisé.

Cela se fera également par le renforcement des wilayas Déléguées du sud en les érigeant en wilayas, à brève échéance, et enfin, par la dotation de la capitale d'un «statut particulier» pour une gestion plus «efficace « de ses préoccupations. De fait, dans la stratégie du gouvernement pour la diversification de l'économie, il sera également question de tenir compte des spécificités de chaque région du pays et de la nécessité d'identifier les capacités de chaque wilaya et les atouts lui permettant de réaliser son propre développement et de faciliter la création d'investissements, en particulier productifs.

Amel Zemouri