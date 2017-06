M. Tebboune présente aujourd’hui le plan d'action du gouvernement au Conseil de la Nation : Assurer une transition souple

Adopté par l’écrasante majorité des députés de l’APN, le nouveau plan d’action du gouvernement qui sera présenté aujourd’hui par le Premier ministre au Conseil de la Nation (Sénat) se traduira par des programmes sectoriels incluant une série de projets novateurs. C’est là un des engagements solennellement annoncés par M. Abdelmadjid Tebboune lors de son intervention au soir de vendredi dernier à l’APN. Des projets qui s’inscrivent, a-t-il dit, dans la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dont la réalisation sera fixée, a-t-il précisé, par des délais à respecter rigoureusement et des montants de financement minutieusement contrôlés.

Les projets à venir, assure également M. Tebboune, seront initiés en fonction d’une réorganisation des priorités édictées par les besoins exprimés en matière de développement. Cette logique est fondée essentiellement sur l’idée d’optimiser l’exploitation de la finance publique disponible en vue de consacrer le renouveau national par le biais d’une économie diversifiée, à la fois productive et compétitive mais aussi et surtout libérée des hydrocarbures. A l’évidence, et comme le Premier ministre n’a eu de cesse de le répéter tout au long de son intervention, la consolidation des acquis sociaux, la promotion de la paix sociale, de la bonne gouvernance ainsi que le renforcement de l’ancrage de l’Etat de droit s’insèrent également parmi les objectifs prioritaires que vise la nouvelle feuille de route du gouvernement devant constituer, à l’avenir, le cadre référentiel par excellence de l’action de l’Exécutif. Sur un autre volet, l’optimisme dont a fait part le Premier ministre dans ses déclarations à l’APN est accompagné par une série d’annonces certifiant la détermination des hautes autorités du pays à «résister» encore davantage à la crise qui secoue le marché pétrolier mais aussi à améliorer le vécu des Algériens par la dynamisation du développement local et une meilleure lutte contre les disparités sociales. A cela s’ajoute la nécessaire mise en place d’une politique efficiente de protection du produit national «quel que soit son rendement, sans oublier l’encouragement de l’exportation, notamment des produits agricoles», a souligné le Premier ministre. A ce propos, et parmi les déclarations de M. Tebboune ayant suscité une ovation enthousiaste, celle où il avait soutenu, non sans user d’un ton solennel, que «jamais la crise du pétrole ne se transformera en crise sociale». Une telle éventualité est exclue, tant la situation est maîtrisée au double plan social et économique, et ce, au grand dam des adeptes du pessimisme et autres prêcheurs de désespoir.



L’agriculture, un levier de croissance



Sur un autre volet, faudra-t-il aussi rappeler des propos du Premier ministre qui, chiffres à l’appui, a mis en exergue les exploits réalisés jusque-là dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République pour le développement tous azimuts. En ce sens, et à titre illustratif, le secteur de l’agriculture enregistre, de l’avis de M. Abdelmadjid Tebboune, un taux de croissance annuel de l’ordre de 8 %. Le Premier ministre fera également part d’un recul enregistré des importations dont le montant de 60 milliards de dollars déboursés en 2014 a été revu à la baisse pour se situer autour de 46 milliards en 2016. Par conséquent, il y a eu réduction du déficit de la balance commerciale qui s’est situé à 10 milliards de dollars en 2017 au lieu de 17 milliards de dollars, enregistré en 2016. Dans le domaine du commerce extérieur, M. Tebboune a assuré que le gouvernement poursuivra ses efforts pour limiter les importations et préserver ainsi les réserves de change du pays estimées actuellement à quelque 114 milliards de dollars. Dans ses propos, le Premier ministre, tout en insistant sur un meilleur rendement du système des impôts, ne manquera pas aussi de mettre l’accent sur l’investissement, y compris dans le domaine industriel. Il a d’ailleurs annoncé la création de nouvelles zones d’activités devant être opérationnelles dans les régions du Sud avant la fin de l’année, et ce, parallèlement à la réhabilitation des zones industrielles dans le Nord du pays. En matière de développement humain, le Plan d'action indique que les efforts seront orientés dans le sens de l'achèvement, à la fin 2019, des 1.600.000 logements publics en cours de réalisation, le logement demeurant une « priorité nationale». Dans le même registre, l'accès aux énergies et à l'eau, l'amélioration du système national d'enseignement et de formation et la modernisation du système national de santé, figurent parmi les priorités du gouvernement.

Le Plan d'action met également l'accent sur la préservation du système national de sécurité sociale et de retraite, la promotion de l'emploi et le renforcement des mécanismes de solidarité nationale. Dans cet ordre d'idées, une réflexion sera engagée en vue d'un meilleur ciblage, à travers des «statistiques fiables», des catégories sociales ouvrant droit aux subventions de l'Etat.

Karim Aoudia