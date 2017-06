Grand Angle : Une page se tourne

Une page de l’histoire de la Colombie est en voie d’être tournée définitivement espère-t-on. Hier, le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires (Farc) ont célébré la fin du désarmement de la principale Guérilla du pays. La veille, les Nations-Unies avaient annoncé que la guérilla a achevé la remise de ses armes à la mission de l'ONU en Colombie, en conformité avec l'accord de paix, signé fin 2016 qui avait mis un terme à plus d'un demi-siècle de conflit armé. Quelque 7.000 combattants ont ainsi remis leur arsenal militaire.

« Le désarmement représente le début d'une nouvelle Colombie qui avance vers la paix. », a tweeté le président colombien, Santos, peu après l'annonce de l'ONU. Avec l'armement récupéré, puis fondu, trois monuments symbolisant la fin du conflit seront érigés : à New York, à Cuba —au siège des négociations de paix— et en Colombie. Cette étape majeure dans la mise en œuvre du processus qui a valu, faut-il rappeler, au président Santos le prix Nobel de la Paix, vise à clore un chapitre sanglant qui a marqué l’Amérique latine. Reste aussi que pour parachever l’écriture de cette page qui se ferme et parvenir à la « paix complète » tant souhaitée par le président Santos, d’autres pas restent à franchir. Le gouvernement se doit ainsi de finir de négocier un accord similaire avec la dernière guérilla active du pays, l'Armée de libération nationale (ELN), qui compte encore 1.500 combattants. Les pourparlers débutés en février à Quito sont toujours en cours. Mais le temps presse. Et pour cause, il faut toujours garder à l’esprit que les désirs de paix ne sont jamais irréversibles. Pour preuve, l’accord conclu entre le gouvernement et les Farc avait été initialement rejeté par les habitants lors d'un referendum. Certes de peu (50,2%) mais rejeté néanmoins, obligeant les deux parties à une renégociation et à l’élaboration d’une nouvelle mouture. C’est dire qu’il existera toujours des personnes qui ne veulent pas que la paix règne. Mais en Colombie comme ailleurs, ceux qui ont recours aux armes pour régler les différends politiques pourront toujours méditer leur choix face à l’un des trois monuments symbolisant la fin du conflit et érigés avec l’armement récupéré puis fondu à New York, à Cuba —siège des négociations de paix — et en Colombie.

Nadia K.