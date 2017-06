Selon une enquête sur le massacre du Rwanda : L’Elysée a donné l’ordre de réarmer les génocidaires

C’est l’Elysée, sous François Mitterrand, qui a donné l’ordre de réarmer les génocidaires dans le massacre des Tutsis du Rwanda de 1994, a révélé le journaliste Patrick de Saint-Exupéry dans le prochain numéro de la revue XXI, soulignant ainsi que Paris a soutenu le régime criminel hutu.

L’auteur de l’article, qui s’appuie sur le témoignage d’un haut fonctionnaire qui a pu consulter les archives sur le conflit rwandais, a présenté des détails, rapportés hier par des médias, sur document officiel des plus hautes autorités françaises qui ont sciemment réarmé les responsables des massacres, violant ainsi l’embargo sur les armes décrété par l’Organisation des Nations unies (ONU) au Rwanda.

Le génocide des Tutsis a été perpétré du 7 avril 1994 jusqu’en juillet 1994 au Rwanda, au cours de la guerre civile rwandaise opposant le gouvernement rwandais, constitué de Hutus, au Front patriotique rwandais (FPR), accusé par les autorités d’être essentiellement tutsi, rappelle-t-on.

A l’époque, les Nations unies ont estimé qu’environ 800.000 Rwandais, en majorité tutsis, ont perdu la vie durant ces trois mois.

Selon les informations révélées par l’enquête, l’ordre a été signé par le secrétaire général de l’Elysée de l’époque, Hubert Védrine qui est devenu par la suite ministre des Affaires étrangères.

Dans une interview accordée à l’Obs, Patrick de Saint-Exupéry, qui est également co-fondateur de la revue, a expliqué qu’après l’ouverture des archives sur le Rwanda en avril 2015, deux fonctionnaires étaient alors chargés de leur lecture.

« L’un de ces fonctionnaires, travaillé par ses découvertes, a raconté, en privé, de façon impromptue et improbable ce qu’il a découvert dans ces archives. Et il découvre d’abord qu’une directive a été donnée de réarmer ceux qui venaient de commettre le génocide », a-t-il précisé. Il a expliqué qu’on présente toujours ce génocide comme ayant été réalisé avec des machettes « mais on occulte volontairement, dans le discours officiel, l’utilisation régulière et récurrente des grenades, des fusils-mitrailleurs, des armes lourdes qui ne venaient pas de nulle part ».

(APS)