à propos du Conflit syrien entre Moscou et Washington : Le ton monte

«Nous considérons comme inadmissibles de telles menaces contre le gouvernement syrien», a déclaré à des journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que les Etats-Unis ont assuré lundi soir que si le président syrien lançait une attaque à l'arme chimique «lui et son armée paieraient le prix fort». Dans un communiqué, la Maison blanche a affirmé avoir «identifié de potentiels préparatifs d'une autre attaque chimique par le régime syrien qui pourrait provoquer le massacre de civils».

M. Peskov a dénoncé cette formulation, estimant que la responsabilité de l'attaque chimique du 4 avril à Khan Cheikhoun, dans la province rebelle d'Idleb (nord-ouest), qui avait fait 88 morts, dont 31 enfants, «ne peut pas être attribuée aux forces armées syriennes», faute «d'enquête impartiale.» «S'il n'y a pas d'enquête, blâmer Assad est impossible, illégitime et injuste», a-t-il répété, ajoutant ne pas connaître les «raisons» ou preuves pouvant motiver les accusations de Washington. «Je n'ai aucune information concernant toute menace d'armes chimiques», a-t-il assuré, estimant néanmoins que le risque de «provocations» existait, attribuant au groupe Daesh et à des groupuscules islamiques les précédentes attaques chimiques en Syrie.

Les Etats-Unis avaient riposté aux événements de Khan Cheikhoun dans la nuit du 6 au 7 avril, en tirant 59 missiles de croisière Tomahawk depuis deux navires américains en Méditerranée vers la base aérienne des forces syriennes d'Al-Chaayrate, près de Homs (centre), ce qui avait provoqué la colère de la Russie.

Selon le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer les activités décelées «sont similaires aux préparatifs du régime avant son attaque à l'arme chimique du 4 avril», a noté le représentant de l'exécutif américain. «Toute nouvelle attaque lancée à l'encontre de la population syrienne sera attribuée à Assad, mais également à la Russie et à l'Iran qui l'ont aidé à tuer son propre peuple», a pour sa part prévenu lundi soir dans un tweet Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU.

Les Etats-Unis ne se laisseront pas entraîner contre leur gré dans la guerre civile en Syrie, a affirmé le Secrétaire américain à la Défense Jim Mattis, alors qu'un chasseur syrien a été récemment abattu par un avion américain. «Nous refusons simplement de nous laisser entraîner dans les combats de la guerre civile syrienne, nous essayons d'y mettre fin au travers d'efforts diplomatiques», a déclaré Jim Mattis tard lundi soir dans l'avion le menant en Europe pour différentes rencontres. Les forces américaines dans la région n'ouvriront le feu «que si elles ont affaire à l'ennemi, à l'Etat islamique», a ajouté M. Mattis. Les propos du ministre ont été tenus avant les récentes accusations. Le chef du Pentagone a souligné l'importance de maintenir la communication avec la Russie, qui conduit sa propre campagne militaire dans le pays.

M. T.