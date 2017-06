Enlèvement des déchets durant l'Aïd : Chapeau bas aux agents de Netcom

Contrairement aux années précédentes, des efforts considérables ont été entreprises par les agents de Netcom afin d’embellir la capitale et passer la fête de l’Aïd dans de meilleures conditions. Cela, a été constaté dans les différents quartiers d’Alger où tous les déchets ont été récoltés tôt au premier jour de l’Aïd. Au moment où tous les Algériens appréciaient en famille les moments de joie et de fête, les éboueurs de la commune d’Alger assuraient leur permanence en s’attelant à ramasser toute sorte d’ordures dans les différents quartiers de la capitale.

Contacté hier par nos soins, la chargée de communication auprès de l'entreprise de nettoiement «Netcom» Nassima Yakoubi nous a déclaré que «4.500 agents de Netcom et 360 matériels roulants de collecte ont été mobilisés durant les deux jours de l’Aid à travers les 26 communes de la wilaya d’Alger.» Mme Yakoubi a expliqué que «les départs en congé ont été limités ainsi qu’un programme spéciale Aid El Fitr a été établi pour une prise en charge spéciale des endroits spécifiques tel que Sablette, où 30 agents y ont été mobilisés.» En effet, toutes les artères et les quartiers de la capitale ont été nettoyés sans exception, et plusieurs citoyens ont été satisfaits de ce remarquable travail. «Ils étaient là, présents en ce jour sacré, afin de récolter nos déchets ménagers alors qu’ils devraient le passer auprès de leurs familles» nous a déclaré un citoyen.

Il faut noter par ailleurs que les agents de Netcom n’ont pas cessé de faire leur travail tout au long du mois de Ramadhan, où le volume des déchets ménagers à tendance à augmenter de 30 à 50% par rapport aux autres périodes de l’année.

Mme Yakoubi a indiqué à cet effet que «les agents chargés de récolter les résidus des ménages sont contraints de faire quatre à six déplacements par jour dans les différents quartiers de la capitale pour y collecter jusqu'à 1.700 tonnes de déchets.»

Wassila Benhamed