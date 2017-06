Chiens errants : 5 enfants et 3 adultes hospitalisés

Les chiens errants, un dangereux phénomène qui touche plusieurs cités et quartiers dans différentes wilayas du pays.

Les efforts menés, jusque-là, par les autorités locales et les services concernés pour les éradiquer n’ont pas permis de mettre un terme à ce danger permanent, faisant craindre aux citoyens de sortir pour vaquer à leurs occupations, notamment durant la nuit ou tôt dans le matin.

Pas plus tard qu’hier matin, cinq enfants et trois adultes ont été hospitalisés à El Bayedh après avoir été mordus par un chien errant... En septembre dernier, un enfant de 6 ans a été mordu à mort par une meute de chiens errants, dans la wilaya de Souk Ahras. Une fillette de 6 ans, a été grièvement blessée au visage après avoir été mordue par un chien errant. L’incident est survenu en août 2016 à Bordj Bou Arreridj, lorsque la fillette, sortie de l’école, se dirigeait vers le domicile familial. Sur son chemin, elle a été attaquée par un chien errant qui rôdait dans les parages. Grièvement blessée au visage et à l’œil, la fillette a été prise en charge par les urgences de l’hôpital Bouzidi-Lakhdar de Bordj Bou Arreridj.

En cinq ans, plus d’une centaine de personnes ont été mortellement mordues par des chiens errants et souvent enragés. Sur plus de 80.000 morsures de chat ou de chien on compte 20 cas de décès par rage chaque année. Les agressions et attaques par des chiens errants ont toujours eu lieu et continuent de terrifier les habitants de localités et de villages situés en dehors des villes où le nombre de chiens errants ne cesse de se multiplier. Ces animaux errants sur la voie publique sont devenus un véritable phénomène dans toutes les wilayas du pays. . Ces morsures, d’une fréquence moyenne de 334 cas par mois, causent même des décès. Les enfants sont les plus exposés à ce danger, surtout ceux qui résident dans les zones enclavées où l’on relève une prolifération d’animaux de compagnie en vadrouille. L’analyse des données a démontré que 78% des cas de morsures sur des personnes sont provoqués par des animaux errants. La majorité de ces morsures, relevées par les établissements sanitaires et ceux de l’inspection vétérinaire, sont d’origine canine avec 48%, suivie par celles causées par des chats 31%. Les rongeurs sont à l’origine de 20% des morsures relevées dans ce bilan. Cette étude démontre que parmi les facteurs favorisant la prolifération des chiens errants dans les différentes wilayas, figurent, en bonne place, les décharges anarchiques et les abattoirs illégaux non conformes aux normes de l’hygiène. Elle démontre également que les campagnes de dératisation, lancées périodiquement par les services communaux d’hygiène (BHC), n’ont pas eu l’effet escompté, puisque les chiens, les chats, les rats et souris trouvent dans les décharges sauvages, un garde-manger qui leur permet de prendre le contrôle de plusieurs cités de la wilaya. L’absence de campagnes de ramassage de chiens et chats errants est également un autre facteur qui favorise la prolifération du phénomène. «Nous nous rendons à notre lieu de travail la peur au ventre. On doit s'armer de pierres pour nous défendre, mais nous ne pouvons rien faire si on est en face d'une meute de chiens. Il m'arrive parfois de retarder mon départ au travail jusqu'à leur dispersion», nous dira, inquiet, un habitant de Zghara, sur les hauteurs d’Alger, qui doit traverser un long chemin isolé pour accéder à la route principale. Pour Saïd, un autre habitant de la même localité, ce sont surtout les enfants qui sont les plus exposés à ce danger, leurs parents se sentent alors obligés de les accompagner jusqu'à leurs écoles. «Le nombre d'enfants en âge de scolarisation est important dans notre cité. L'heure du départ à l'école coïncide souvent avec la présence de chiens errants, d'où l'urgence de trouver une solution à ce grave problème qui perdure depuis longtemps afin d'éviter le pire», insiste notre interlocuteur. Ces riverains n'arrivent d'ailleurs toujours pas à comprendre l'indifférence des autorités locales à propos de ce grave phénomène, d'autant plus que le nombre de chiens errants ne cesse de se multiplier à cause de l'absence d'opérations d'abattage. Il faut savoir qu’une seule fourrière canine existe dans toute l'Algérie. Elle se trouve à El Harrach, à l'est d'Alger. La fourrière ne peut, évidemment accueillir tous les chats et chiens qui errent dans les quatre coins du pays.

Farida Larbi