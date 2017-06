MO Béjaïa : Rahmani cède 4 mois de salaires pour signer au CSC

Le gardien de but international, Chemseddine Rahmani, s’est vu contraint de se désister d’une grande somme d’argent représentant quatre mois de salaire, pour obtenir sa lettre de libération de la direction du MOB. Le montant avoisinerait les 7 millions de dinars. Cela lui a permis de signer officiellement au CS Constantine où il rejoindra son ancien entraîneur au MOB, Abdelkader Amrani. Ce dernier a été derrière l’éclosion de l’enfant d’Annaba. Il est d’ailleurs derrière sa venue chez les Sanafir. Rahmani avait pour rappel d'abord saisi la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) pour réclamer son dû à la direction du Mouloudia de Béjaià, avec l'espoir d'être automatiquement libéré par cette instance du fait qu’il n’a pas été payé. Hélas pour lui, il a été débouté. Ce qui la contraint de négocier par lui-même le montant de sa lettre de libération avec le MOB. Il a ainsi accepté de céder quatre mois de salaires pour être libre de tout engagement et pouvoir de la sorte signer au club constantinois.

M.-A.A.



La CRL tranchera le cas Sidibé le 3 juillet



La Chambre de résolution des litiges (CRL) de la FAF tranchera le dossier du milieu de terrain malien Soumaïla Sidibé du MO Béjaïa le 3 juillet prochain, a appris l'APS mardi auprès de la direction du club relégué en Ligue 2-Mobilis. "Sidibé a saisi la CRL alors qu'il est payé au dernier centime. On est confiants, et je suis persuadé que le joueur va être débouté", a déclaré Akli Adrar, le porte-parole du MOB. Le joueur malien espère être libéré du club bougiote sans contrepartie financière. Il n'a plus le droit de porter les couleurs du MOB après que ce dernier a été relégué en Ligue 2, les joueurs étrangers n'étant pas autorisés à évoluer au palier inférieur. "Evidemment, Sidibé sera cédé à un autre club contre une somme d'argent. Déjà, la JS Saoura a sollicité ses services, sauf que le joueur a refusé de rejoindre cette formation", a encore précisé le même dirigeant. Sidibé, l'un des rares joueurs étrangers qui se sont illustrés en championnat algérien ces dernières années, est annoncé du côté de l'USM Alger où l'on attend le verdict de la CRL à son propos pour officialiser son recrutement.