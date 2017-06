Finale ESS - CRB : le trophée exposé le 1er juillet à Sétif, le 2 juillet au Caroubier

Le trophée de la Coupe d'Algérie, dont la finale se jouera entre l'ES Sétif et le CR Belouizdad sera exposé le 1er juillet à Sétif et le 2 juillet au Caroubier, a annoncé hier la FAF sur son site officiel. A Sétif, les supporters de l'Entente pourront apprécier le trophée de "Dame Coupe" au siège du club sis à Boumarchi à partir de 10h30, alors que ceux du Chabab auront le même privilège le lendemain 2 juillet au siège du club au Caroubier à la même heure, précise la même source. Par ailleurs et en marge de la tenue de la cérémonie de la présentation du trophée de la coupe d’Algérie, les deux entraîneurs finalistes animeront des conférences de presse : Kheireddine Madoui (ESS) rencontrera les gens de la presse le 1er juillet au siège du club. Badou Zaki (CRB) en fera de même, le lendemain 2 juillet, au siège du club au Caroubier.