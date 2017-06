Verts d’Europe : Barça ou Arsenal pour Mahrez ?

L’avenir de l’international algérien, Ryad Mahrez, pourrait bel est bien se jouer avant la fin du mois courant. A en croire les nombreuses informations publiées dans les différents tabloïds anglais, le meilleur joueur de la Premier league, saison 2015/16, voudrait à tout prix changer d’air. Il serait même impatient. Mahrez ne s’y plaît plus à Leicester. A seulement 26 ans, le joueur veut absolument relancer sa carrière dans un club plus ambitieux. Plusieurs formations de renoms seraient intéressées. On parle notamment du Barça et d’Arsenal, qui voulaient déjà s’attacher les services du footballeur algérien la saison dernière. Le team londonien avait fait une offre de 25 millions d’euros, alors que les Catalans ont proposé 28 millions d’euros. Néanmoins, aucune offre sérieuse n’est encore parvenue à son actuel club. Les Gunners veulent éviter la surenchère et régler le transfert en douce. Le manager du club, Arsène Wenguer, ne souhaite pas mettre plus que 30 millions d’euros. De son côté, le Barça, à la recherche d’un attaquant pouvant évoluer sur les deux côtés, place Mahrez comme seconde option, après l’international français du Borussia Dortmund, Dembélé.

Par ailleurs, le FC Barcelone qui veut boucler l’opération recrutement avant la fin de la première quinzaine du mois de juillet, pourrait rapidement conclure avec le joueur des Verts. D’autant plus que les choses traînent dans les dossiers de l’Italien Verrati et du Français Dembélé. Leurs clubs respectifs, à savoir le PSG et le Borussia, ont fait savoir qu’ils tenaient à leurs pépites. Aussi, ces transferts risquent de ruiner la trésorerie de la formation espagnole, qui a déjà du mal à renégocier le renouvellement de certains de ses stars. L’option Mahrez serait donc la plus probable.

Aussi, la direction de Leicester, qui a besoin d’argent pour le renouvellement de son effectif en vu d’un nouveau projet technique, ne s’opposerait pas au départ de son joueur pour une somme intéressante. Le prix de Mahrez aurait même été fixé à 40 millions d’euros.

A noter, par ailleurs, que d’autres formations de la Liga espagnole, de la Premier League anglaise, de la Seria A italienne et de la Ligue Une française, restent à l’affût pour enrôler Mahrez.

R. M.