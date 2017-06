Coupe d’Algérie : La finale CRB-ESS le 5 juillet à 16h30

La date de la finale de la Coupe d'Algérie de football, pour l’édition 2016-2017, qui mettra aux prises le Chabab Riadhi Belouizdad et l'Entente Sportive de Sétif, vient d’être officiellement fixée par les services de la Présidence de la République. Elle aura lieu à la date anniversaire de l’indépendance nationale, soit, le mercredi 5 juillet à 16h30 au stade du 5-Juillet 1962, a-t-on appris hier auprès de la FAF. Il s'agit de la 2e finale qui opposera les deux équipes, après celle qui a eu lieu le 1er mai 2012, que les Sétifiens ont remportée (2-1 après prolongations). Le CRB aura à cœur de prendre sa revanche pour soulever le 7e trophée de son histoire. L’ESS, champion d’Algérie cette saison, est décidée, pour sa part, à gagner la 9e coupe d’Algérie et en même temps réaliser le 3e doublé de son histoire.

Une finale qui s’annonce palpitante est qui drainera à non pas douter un public record qui viendra garnir l’enceinte du temple mythique du 5-Juillet.

M.-A. A.