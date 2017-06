Volley-ball : Soirée de retrouvailles à la salle d’Hydra

La salle omnisports Abdelaziz-Bentifour Hydra (Alger) a été ce week-end le théâtre en nocturne du traditionnel grand tournoi national vétérans «Kamel, Khesrani».

Cette manifestation qui rentre dans le cadre du plan d’action 2017 a été organisée conjointement par la Ligue algéroise de volley-ball et CASH Assurances, en partenariat avec la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d’Alger et la Fédération algérienne de volley-ball

Cette 15e édition 2017 a regroupé des anciens volleyeurs de Bejaia avec les Bouiche, Kaci, Trabelsi, Saidani, Ouddah, ceux de Blida avec Rabia, Bentaleb, Khazrouni et une sélection Entente de joueurs de la Compagnie d'Assurance des hydrocarbures(CASH)–Sonatrach avec Mokhtar Naouri,Yahia Ouahmed, Djellouli, Haddar Benkhelfellah, Bouhafs ainsi que les vétérans de la wilaya d’Alger avec Haceni Lasmi, Zerdoumi, Berkani, Bousahal, Meziane, Achiche.

Les empoignades furent spectaculaires et ont tenu en haleine l’assistance. Le trophée symbolique de ce tournoi 2017 est revenu aux camarades de Mokhtar Naouri de l’Entente de joueurs de la Compagnie d'assurance des hydrocarbures-Sonatrach en disposant très difficilement de la sélection de Bejaia en finale sur le score de 2 sets à 1, la 3e place a été obtenue par les vétérans de Blida qui ont battu les anciens d Alger sur le score de 2 sets à 0. Profitant de ce tournoi, la ligue de volley-ball d’Alger a rendu hommage à titre posthume au défunt Bendali Braham Mustapha, cadre de la DJSL et ancien DML à la ligue d’Alger de volley-ball, puis secrétaire général de la Fédération algérienne de volley-ball, avant son décès le 15 janvier 2017. Il y eut aussi la remise de cadeaux aux lauréats challengers jeunes talents (filles et garçons) 2017. L’objectif de cette manifestation sportive était surtout de permettre les retrouvailles entre les différentes générations de la balle au filet algérienne, et un signe de reconnaissance pour les loyaux services rendus à cette discipline que ce soit de la part d’anciens joueurs, entraîneurs, dirigeants ou arbitres pour œuvrer à bannir dès à présent la culture de l'oubli.

La 15e édition a vu la présence de nombreuses personnalités sportives, à savoir : Mohamed Atbi représentant de la Djsl/wa, Aziz Derouaz, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mokhtar Naouri P-DG de la Compagnie d'Assurances des hydrocarbures, Mustapha Lemouchi, président de la Fédération algérienne de volley-ball, de Lahoucine Clous (président de ligue), Smaïl Bendjaned, président de la de ligue Boumerdes (basket) et Sid-Ali Hadjersi, membre de l’APW de Médéa. Toutes ces personnalités se sont retrouvées autour d'une collation en clôture du tournoi, avec la remise de cadeaux, diplômes honorifiques, coupes, coffrets, cadres photos, dans une ambiance conviviale.

R. S.