Réfugiés en Algérie : Les pays occidentaux à l'origine des drames humanitaires doivent assumer et partager le fardeau

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saida Benhabyles, a exhorté les grandes puissances à l'origine des drames humanitaires dans le monde à assumer et partager le fardeau avec l'Algérie qui prend en charge des milliers de réfugiés en provenance notamment de Syrie et des pays subsahariens.

«L'Algérie est en train de gérer avec courage les erreurs stratégiques des grandes puissances qui sont à l'origine de nombreux drames humanitaires. Ceux qui sont responsables de cette situation doivent assumer et partager le fardeau avec l'Algérie», a indiqué Mme Benhabyles dans un entretien à la Radio algérienne. Elle a déclaré que «ces grandes puissances doivent soutenir l'Algérie à travers le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), qui a pour rôle de répondre aux préoccupations des réfugiés, soulignant que cette démarche ne doit consister qu'«à donner les moyens et laisser libre court au pays d'accueil». La présidente du CRA a déploré le fait que «l'Europe des droits de l'homme ait fermé ses frontières aux réfugiés», saluant la position de l'Algérie qui a pris «ses responsabilités en accueillant ces réfugiés et en leur assurant toutes les actions humanitaires». Concernant la prise en charge des réfugiés, elle a estimé à 40.000 réfugiés syriens en Algérie, dont une grande partie est accueillie dans 20 centres du CRA composés de chalets à Sidi Fredj (Alger). «Les enfants de ces réfugiés sont totalement pris en charge du point de vue couverture sanitaire, alimentaire et scolaire. Il y a ceux qui ont passé le baccalauréat et d'autres qui sont déjà à l'université», s'est-elle réjoui. Concernant les Subsahariens, elle a expliqué que ces réfugiés sont pour leur majorité des nomades qui se déplacent beaucoup et dont la plus grande population se trouve à Tamanrasset». «Ils se déplacent de centre en centre où ils trouvent toutes les commodités. Ils se douchent, se soignent reprennent des forces et quittent le centre pour un autre dans une autre wilaya», a-t-elle ajouté. Enfin, Mme Benhabyles a indiqué que «l'Algérie demeure attachée à ses valeurs humanitaires et solidaires inspirées des principes de l'Islam et son authenticité fondée sur les principes de solidarité», affirmant que l'Algérie «poursuivra son soutien et aides à tous les réfugiés, notamment africains et venant des pays arabes».