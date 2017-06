Maison du Coran Cheikh Ahmed Sahnoun, de Sidi Yahia, Alger : Un concours national du meilleur muezzin, l'année prochaine

Mois de jeûne et de Coran, par excellence, le mois de ramadhan constitue une bonne opportunité pour les autorités locales, les institutions, les associations, pour organiser nombre de concours culturels et religieux, à l’effet de promouvoir la culture algérienne, de manière générale, et l’enseignement coranique en particulier, au sein de la jeunesse. Dans ce contexte, la maison du Coran cheikh Ahmed Sahnoun de Sidi Yahia (Alger) s’est distinguée par la mise sur pied d’un concours du meilleur muezzin de la wilaya, durant le mois sacré de Ramadhan, avec la participation de nombreux candidats, provenant de différents quartiers de la capitale. Après une compétition serrée, qui a duré plusieurs jours, une belle cérémonie a été organisée au niveau de cet établissement d’enseignement coranique, mercredi dernier, au cours de laquelle les lauréats de ce concours ont été récompensés par les autorités locales et les cadres du secteur des affaires religieuses et du wakf. C’est le muezzin de la grande mosquée Djamaâ el Kebir d’Alger, en l’occurrence Mokrani Nacereddine, qui a remporté haut la main cet intéressant concours, alors que les autres concurrents, qui n’ont pas démérité, du reste, ont reçu des prix d’encouragement.

Selon M. Khemissi Bezzaz, inspecteur général du ministère des Affaires religieuses et du Wakf, ce concours local du meilleur muezzin prendra, à partir de l'année prochaine, un caractère national. M. Bezzaz a indiqué qu'un concours du meilleur muezzin a été lancé cette année et les lauréats ont été distingués, à travers plusieurs wilayas, avant de préciser que cette manifestation aura à partir de l'année prochaine un caractère national.

Prenant la parole à cette occasion, le lauréat de la wilaya d'Alger, M. Mokrani Nasredine, s'est dit fier de cette distinction, 30 années après son premier appel à la prière. La cérémonie a mis à l'honneur 15 récitants et récitantes du Saint Coran qui se sont illustrés parmi les écoles coraniques des 57 communes et 13 circonscriptions de la wilaya d’Alger. Le directeur des Affaires religieuses et du Wakf, M. Zoheir Boudraâ, a affirmé que les autorités de wilaya accordent un grand intérêt aux récitants du Saint Coran et tendent à travers ces distinctions à promouvoir les écoles coraniques qui forment une génération empreinte des valeurs religieuses et nationales.

Mourad A.