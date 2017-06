Aïd El Fitr : Ferveur et quiétude

Les présidents du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, et le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, ont accompli dimanche matin la prière de l'Aïd El Fitr à la Grande Mosquée d'Alger. Des membres du gouvernement, des cadres de l'Etat et des représentants de partis politiques et de la société civile ainsi que des membres du corps diplomatique arabo-musulman accrédité à Alger ont accompli la prière de l'Aïd El Fitr aux côtés de nombreux citoyens, dans un climat de ferveur et de piété. Dans son prêche, l'imam de la mosquée a relevé que l’Aïd El Fitr est une journée où «l'amour croît entre les membres de la société, et une occasion pour mettre de côté la haine et les rancœurs des esprits», avant de mettre en avant la nécessité de «s'attacher» aux liens familiaux, particulièrement en cette heureuse occasion.

«La sécurité et la stabilité réalisées grâce aux réformes initiées à différents niveaux» sont parmi les plus importants bienfaits que Dieu nous a accordés après l'islam, a soutenu l'imam, appelant à l'unité entre les membres de la Nation. Il a affirmé que l'Union des musulmans ne saurait s'accomplir sans «leur cohésion, leur mobilisation derrière les dirigeants et leur éloignement de tout ce qui porte atteinte à leur unité». Après le prêche, MM. Bensalah, Bouhadja et Tebboune ont reçu les vœux des citoyens ayant accompli la prière de l'Aïd à la Grande Mosquée d'Alger.

Communion

Dans une ambiance conviviale, sereine et porteuse de tous les espoirs, les Algériens ont célébré l’Aïd el Fitr dans la joie, la paix et la ferveur. Tôt le matin, les gens se sont dirigés vers les mosquées pour accomplir la prière de l’Aïd. Ils se sont ensuite congratulés avec une joie toute fraternelle comme pour attester de leur esprit de solidarité et d’union. Puisée des enseignements et des préceptes de notre sainte religion, cette faculté à communier, à se rassembler surtout dans les moments les plus cruciaux, constitue un des traits les plus honorables de notre peuple. Il y a lieu de noter l’élogieux élan de solidarité qui a poussé nombre de nos concitoyens à partager leur joie avec nos frères africains, obligés de quitter leurs pays pour les raisons que tout le monde connaît. Elles sont douloureuses et la sympathie témoignée à leur égard renseigne sur le degré de solidarité de nos compatriotes. Et ce ne sont pas les quelques égarés qui ont eu l’outrecuidance d’y déroger malheureusement en distillant des propos acrimonieux qui changeront la donne. Les migrants africains qui ont été bien accueillis par les autorités et par les membres de notre société, en leur offrant des victuailles et des vêtements, ont pu mesurer l’étendue de cet élan de solidarité. Ce n’est pas le seul acte. Les refugiés syriens ont fait l’objet de la même fraternité et d’entraide. Il est vrai que, par tradition, par souci de se porter au secours des gens défavorisés, les Algériens ont constamment prouvé, par des faits, ce sentiment louable. Le mois de Ramadhan nous a fait comprendre comment l’Islam exhorte à bien accueillir les personnes qui vivent dans des circonstances déplorables, de les aider et de les bien réconforter. On peut observer une ambiance fraternelle partout à travers le territoire national au sein de la société. Cette communion se constate à travers les visites familiales, les hôpitaux, les hospices de vieillards, chez les nécessiteux et les handicapés ; partout des salutations, des vœux de bonheur et de santé, «ethakaboul wa taghafour» qui fusent avec beaucoup de sincérité et d’à-propos. Dans les différents espaces, soit au niveau de la mosquée, les lieux de rencontres, ce n’est qu’effusion fraternelle et échanges de bons procédés. «Les migrants africains ont aussi partagé cette occasion religieuse au sein de notre société», débutant par la prière de l’Aïd et l’écoute du prêche de l’imam qui incite à la tolérance, à la « wassatia » ou modération, un des attributs de notre religion, éloignée des instincts de haine d’extrémisme violent et de radicalisme.

Cette fête est aussi l’occasion d’affirmer que les Algériens ont la chance de vivre dans un pays stable, à l’abri des turbulences qui accablent malheureusement un certain nombre de pays arabes et africains. C’est un acquis à préserver absolument, quel qu’en soit le prix à payer. Les hommes de l’ombre, ceux qui veillent à nos frontières, forces de sécurité, tous corps confondus, ceux qui se battent pour que l’Algérie demeure debout, travailleurs, cadres membres de la société civile, citoyens de tous bords et de toute obédience politique, tous mobilisés au service du pays.

Hamza Hichem