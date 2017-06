Annaba : retrouvailles et piété

La fête de l’Aïd el Fitr qui marque la fin du mois sacré du Ramadhan et la rupture du jeûne, a été célébré à Annaba, à l’instar des autres régions du pays et du monde musulman, dans un moment indescriptible de solidarité, de retrouvailles et de piété. C’est ainsi que le wali par intérim, M. Toufik Mezhoud, accompagné des autorités locales, a accompli la prière de l’Aïd el Fitr à la mosquée ‘‘El Houda’’. Dans son prêche l’imam de la mosquée a exhorté les fidèles à mettre de côté la haine insistant sur les actions de solidarité et les attachements familiaux en cette heureuse occasion pour que notre cher pays vive dans la paix et l’entraide. Puis, il a effectué une visite au centre pour enfants assistés d’Elysa et l’hôpital pédiatrique de Sainte-Thérèse, pour exprimer sa solidarité et partager avec eux la joie de l’aïd. M. Mezhoud, a saisi cette heureuse circonstance pour rendre un hommage au staff médical et aux paramédicaux de cette structure de santé qui veillent au grain pour prendre en charge les enfants hospitalisés. Comme à l’accoutumée la journée de l’Aïd, c’est l’occasion de voir les enfants habillés de leurs plus beaux vêtements accaparant les espaces qui leur sont dédiés, notamment le cours de la Révolution, une place emblématique où sévissent les photographes afin d’installer tous les jeux en quête du gain facile. C’est également un moment de retrouvailles et piété. Les familles annabies consacrent le premier, comme le second jour, aux visites des proches et aux cimetières. Mais aussi une occasion de faire des dons aux démunies. Cette année la part du lion est revenu aux subsahariens qui ont conquis toute la région.

B. Guetmi