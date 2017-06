Constantine : Recueillement et fraternité

La joie a prévalu à Constantine, dimanche et lundi, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Aïd El Fitr et de l’accomplissement du quatrième pilier de l’islam. En effet, c’est dans une ambiance de recueillement et de fraternité que les Constantinois ont accueilli la fin du mois de ramadan, et ce dès les premières heures de la matinée du samedi, où des processions de croyants ont rejoint les mosquées pour la prière rituelle, avant de procéder, pour la plupart, à la tournée chez les proches, tradition consacrée de cette fête, ce qui a généré un trafic assez dense, notamment à partir du début de l’après-midi. La canicule n’a pas empêché les enfants de prendre d’assaut les rues, exhibant avec fierté leurs habits neufs et comptant les pièces et billets amassés au gré des visites et des rencontres. Aux alentours des cimetières de la ville, notamment celui central de l’avenue Belouizdad et celui de la cité Zouaghi Slimane, régnait une effervescence particulière, de nombreuses familles étant venues se recueillir devant les tombes de leurs proches disparus. Même ambiance au niveau des hôpitaux, où les parkings environnants affichaient complet dès le milieu de la matinée. Concernant le programme des permanences de l’Aïd, celui-ci a été moyennement suivi lors de la première journée, surtout au niveau des grandes cités du chef-lieu, à l’image de Boussouf et Zouaghi, alors que du côté de l’UGCAA, l’on affirme que 90 boulangers et 400 autres commerçants ont assuré ladite permanence, et ce à travers le territoire de la wilaya. Hier, les choses se sont améliorées, mais le retour à une activité commerciale normale ne se fera pas, de l’avis des commerçants questionnés, avant le début de la semaine prochaine, d’autant plus que les marchés de gros ne reprendront que dans quelques jours. Enfin, une fois n’est pas coutume, il n’y a pas eu de problèmes de transport, et les transporteurs publics et privés réquisitionnés ont assuré le service minimum, suppléés au niveau de certains endroits, à l’image des nouvelles villes Ali Mendjeli et Massinissa, par les transporteurs clandestins. I. B.