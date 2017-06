Sétif : Distribution de 1.020 logements et de 2.700 trousseaux aux démunis

L’événement fort de cette fête aura été indéniablement cette somptueuse cérémonie qui s’est déroulée à la veille de la fête de l’aid, en présence du wali, Nacer Maskri, du PDG de la CNEP-Banque, Rachid Metref, et des autorités locales à 1.020 chefs de familles qui ont les clefs de leurs nouveaux logements.

A l’issue de cette cérémonie — qui s’est déroulée sur les hauteurs de la ville au niveau du site d’El Bez, dans un climat de fête populaire en ce 27e jour du mois de Ramadhan et qui touche en fait à un programme du même type dont le reste des logements sera attribué progressivement — il est utile de souligner que 1.943 dossiers de logement ont été traités au niveau de la CNL et seront ainsi attribués durant le mois de juillet, 35 dossiers de souscripteurs sont à l’étude au niveau de cette caisse au moment où pour les 22 logements restants, la CNEP-Banque est en attente de recevoir de l’AADL, une liste additive précise. Autant de chiffres qui traduisent les efforts de la CNEP-Banque qui a réalisé 2.316 logements dans la wilaya de Sétif dont 50 à Bir Larch, 30 à Ain Arnet, 50 à Ain Azel, 120 logements attribués à « El Gasria » (Sétif), 36 unités seront livrés prochainement à Hammam Sokhna et 30 autres à Ain Oulmène pour lesquels les certificats de conformité viennent d’être délivrés. Le volet de la solidarité n’est pas resté en marge des efforts consentis pour la célébration de la fête de l’aid, puisque 2.700 trousseaux neufs, produit du Radiothon qui a été organisé à Sétif, de la subvention de 150 millions de centimes octroyées par le wali et des moyens financiers mis en œuvre par le secteur de l’action sociale et de la solidarité, ont été répartis sur des enfants nécessiteux pour passer cette fête de l’aid dans les meilleures conditions.

Dans ce climat de joie intense, Sétif aura vécu, une fois encore, une nuit blanche pour célébrer jusqu’aux premières lueurs du jour cette somptueuse qualification à la finale de la coupe d’Algérie et viser ainsi le doublé.

F. Zoghbi