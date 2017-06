Oran : solidarité avec les enfants palestiniens

Lors d’une cérémonie agrémentée par une animation artistique organisée à l’hôtel Phœnix, en présence de l’épouse de l’ambassadeur de la Palestine en Algérie Mme Manar Houssein, des élus de l’APW, le président du Croissant-rouge à Oran, des représentants de la sûreté de wilaya, des enseignantes et des parents d’enfants de daïra de Gdyel, plus de 140 habits de l’Aïd ont été distribués aux enfants des familles nécessiteuses et à des enfants palestiniens résidant dans le camp de Sidi Fredj, a indiqué à notre journal la présidente de cette association Mme Wahrani Ilhem : « Une partie de ces tenues de l’Aïd a été remise à Mme l’épouse de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en Algérie afin qu’elles soient remises aux enfants du camp de Sidi Fredj. L’on croit savoir qu’un petit lot de ces vêtements a été envoyé aux enfants des territoires occupés », a-t-elle confié. La cérémonie de distribution de ces cadeaux offerts aux enfants à l’occasion de la fête de l’Aïd, a été marquée par une grande animation artistique à laquelle ont participé de nombreux artistes, parmi eux, Houari Saber, Souad Bouaali, Wahiba Wahiba. Il convient de souligner que l’association de bienfaisance pour le soutien et la protection de l’enfant a contribué aux opérations de solidarité pendant le mois du ramadan, en prenant en charge la distribution d’une quarantaine de repas chauds par jour. Elle a ouvert aussi, un restaurant Douar Boudjema relevant de la commune de Hassi Bounif.

Amel S.