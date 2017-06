Crise dans le Golfe : L’escalade militaire ?

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères a accusé hier le Qatar, mis au ban par ses voisins du Golfe, de chercher une «escalade militaire» en faisant appel à des soldats étrangers, en allusion à la Turquie qui vient de déployer des militaires dans l'émirat gazier.

«Le différend avec le Qatar est politique et sécuritaire et n'a jamais été militaire. Mais le déploiement (dans ce pays) de troupes étrangères avec leurs blindés est une escalade militaire dont le Qatar assume les conséquences», a écrit cheikh Khaled ben Ahmed Al-Khalifa sur son compte twitter. En pleine crise du Golfe, provoquée par la rupture le 5 juin par l'Arabie saoudite et ses alliés, dont Bahreïn, avec le Qatar, accusé de soutenir «le terrorisme» et de se rapprocher de l'Iran, la Turquie s'est montrée solidaire de Doha. Jeudi, l'armée turque a annoncé sur son site que 5 véhicules blindés et 23 militaires étaient arrivés au Qatar, témoignant de la volonté d'Ankara de renforcer sa coopération militaire avec Doha. Ce déploiement faisait suite à l'approbation le 7 juin par le Parlement turc d'un accord datant de 2014 et permettant l'envoi de troupes sur une base turque au Qatar. Environ 90 militaires y étaient déjà stationnés. Les adversaires du Qatar ont présenté à l'émirat gazier une série de demandes exigeant entre autres la fermeture de la base turque, des requêtes rejetée par la Turquie et par Erdogan «contraires au droit international».

«Nous soutenons (la position du Qatar) parce que nous considérons que la liste de 13 demandes est contraire au droit international», a déclaré le chef de l'Etat turc, cité par l'agence Anadolu. Doha a affirmé samedi que ces demandes, parmi lesquelles la fermeture de la chaîne Al-Jazeera, la réduction de des relations avec l'Iran ou la fermeture de la base turque au Qatar, n'étaient «pas raisonnables». L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte ont accordé au Qatar un délai de 10 jours pour satisfaire à ces demandes, une requête jugée irréaliste par Doha. M. Erdogan a estimé que l'exigence d'un retrait des troupes turques du Qatar était une forme «d'irrespect pour la Turquie».

Le chef de la diplomatie bahreïnie a prévenu sur son compte twitter que, «certaines puissances régionales se trompent si elles croient que leur intervention va régler le problème». Il a ajouté qu'«il est dans l'intérêt de ces puissances de respecter le système régional actuel, le seul en mesure de régler» le différend entre le Qatar et ses voisins du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Outre le Qatar, Bahreïn et l'Arabie saoudite, le CCG groupe aussi les Emirats arabes unis, le Koweït et le sultanat d'Oman. Seuls ces deux derniers pays n'ont pas rompu avec le Qatar.

MT et agences