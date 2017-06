Bordj Bou-Arréridj : La gendarmerie ouvre ses portes au public

Le groupement de la gendarmerie de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a organisé du 22 au 24 du mois en cours des Journées portes ouvertes sur le corps.

Ces journées qui ont eu lieu au complexe culturel Aicha-Haddad ont attiré un nombre important de citoyens.

Ces derniers ont pu faire connaissance avec les missions de ce corps créé pour la protection des personnes et des biens mais aussi ses activités et même ses moyens d’intervention.

Trois jours durant les habitants de la wilaya parmi lesquels nous avons compté beaucoup d’enfants ont sillonné les différents stands prévus par les gendarmes qu’ils ne voient habituellement que dans les barrages. Ceux des véhicules et motos, des tenues ainsi que des grades ont attiré plus particulièrement ces derniers qui n’ont pas manqué de poser des questions sur le fonctionnement de la gendarmerie et même prendre des photos avec le matériel. De là à ce qu’ils deviennent à leur tour des gendarmes est un pas que beaucoup d’entre eux voudraient franchir.

Mais le bilan des activités a constitué une halte pour plusieurs citoyens également. Des discussions ont été engagées avec les éléments du corps, notamment sur le phénomène des accidents de la circulation.

Justement ce phénomène a connu une baisse dans la wilaya grâce à l’occupation du terrain par les gendarmes qui ont multiplié les actions de sensibilisation des citoyens en plus des mesures de répression contre les manquements au code la route .

La wilaya a enregistré 68 accidents de la circulation qui ont fait 16 morts et 98 blessés durant les 4 premiers mois de l’année en cours.

Durant la même période de 2016, le nombre d’accidents a été de 101 ayant fait 22 morts et 192 blessés. Elle semble embrasser une courbe descendante comme le prouve également l’évolution négative de ce phénomène durant les dix dernières années pour le grand bien de ses habitants et de l’économie nationale.

En matière de criminalité aussi elle a enregistré une baisse. Au cours des 4 premiers mois toujours le nombre d’affaires traitées dans ce domaine a été de 308. La baisse a été de 30 pour cent par rapport à la même période de 2015.

Ces affaires ont été liées pour 48 % aux agressions contre les personnes et 44 % contre les biens.

L’année 2016 a été touchée par la même remarque avec moins de crimes qu’en 2015. Si la wilaya a été marquée par cet indicateur positif c’est grâce en grande partie à la gendarmerie. L’affluence des citoyens le prouve.

Fouad Daoud