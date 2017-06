Solidarité : Ambiance de fête dans les hôpitaux

Aucune autre joie n’égalera celle d’un enfant ébloui par le cadeau qu’on lui offre, le bonheur procuré dans la triste réalité d’une chambre d’hôpital.

C’est pour donner du plaisir à ces enfants que plusieurs associations ont organisé le jour de l’Aïd El Fitr des sorties accompagnées de clowns, de cadeaux, dans une ambiance magique propre à ces manifestations, pour des enfants hospitalisés dans divers structures de santé et centres spécialisés de la capitale.

Ces associations qui ont essayé de procurer de la joie à l'occasion de cette fête bénie et redonner l’espace d’une après midi le sourire aux enfants et leurs familles, notamment des enfants malades et orphelins qui eux, ont perdu leur joie de vivre volée par la maladie. Une véritable bouffée d’air frais soufflé par les membres de «Nass El kheir», des bénévoles et des donateurs afin de créer pour ces enfants une ambiance de fête où la maladie est effacée pour une journée.



Une atmosphère de fête et de joie



Des jouets, des vêtements neufs pour l’Aïd et des livres ont été distribués à cette occasion dans une atmosphère féérique. L’association n’est pas à sa première initiative du genre. Ses membres ont même de cette action la premier objectif parmi toutes leurs œuvres caritatives.

Entre autres célébrations, chacune selon ses traditions : rechta, henné pour Achoura, boukalat, poulets, tenues traditionnelles pour le Mouloud, distribution de vêtements neufs pour l’Aïd… Nass El Kheir, c’est aussi permettre aux enfants de profiter des loisirs dans la capitale (le cirque, les musées, le sport...). Près de 1.000 enfants malades ou en difficultés bénéficient ainsi de ces actions durant toute l’année.



"Un enfant, un jouet, un sourire"



Sur un autre plan et pour la neuvième année, la Chaine 3 conjointement avec le Croissant Rouge Algérien ont organisé l'opération "un enfant, un jouet, un sourire". Une belle manière de redonner le sourire aux enfants hospitalisés en ce jour de fête. En plus de la participation du Croissant rouge algérien (CRA), cette 9e édition a été marquée par une forte mobilisation des citoyens. Plusieurs âmes charitables ont répondu à l’appel de la radio et se sont présentées avec beaucoup de jouets à la main pour la joie des bambins. De nombreuses familles accompagnées de leurs enfants, des jeunes, des représentants d'associations caritatives se sont déplacées au CHU Mustapha-Pacha, et au niveau d’autres structures hospitalières munis de cadeaux (jouets, friandises, etc) pour partager cette fête aux côtés des enfants hospitalisés.

Farida Larbi