Abdelhafid Izem (Pdt de la FASS) : « Un accord hors délai »

Le président de la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS), Abdelhafidh Izem, a transmis hier à notre rédaction, un communiqué dans lequel il fait part des raisons n’ayant pas permis à la délégation sportive scolaire, qui devait prendre part au Championnat du monde d’athlétisme prévus à Nancy (France) du 26 au 29 Juin 2017, de se rendre à temps en France à cet effet. A ce propos, il dira : «C’est avec étonnement que nous avons été appelés ce jour , samedi 24 juin 2017, par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports pour retirer le dossier de sortie de la délégation sportive scolaire qui devait prendre part au Championnat du Monde d’ athlétisme prévus à Nancy (France) du 26 au 29 Juin 2017. Pour rappel, après avoir déposé notre demande d’autorisation de participer avec le dossier nécessaire le 7 juin 2017, nous nous sommes adressés aux services de la Direction Générale des Sports le 15 juin, et également déplacés au siège du MJS les 20, 21 et 22 juin, sans suite… Le président de la FASS a appelé plusieurs fois les responsables, le jeudi 22 juin, n’obtenant à chaque fois que des réponses évasives. L’espoir d’une réponse favorable s’est estompé le jeudi après-midi après l’ultime appel au MJS, sachant pertinemment que le week-end ne laissait aucune possibilité de déposer le dossier à la banque pour le retrait des frais de participation et de séjour dans les temps et permettre ainsi à la délégation d’être au rendez-vous des Championnats du monde scolaires ». Il rajoutera : «Pourquoi ne pas avoir délivré le dossier portant accord du MJS dans les délais suffisants pour son traitement auprès de la banque, au plus tard le jeudi 22 juin ? Toute la délégation et les responsables de la FASS espéraient très fort ne pas rater cet important objectif, pour finalement se retrouver avec un «accord» hors délais, à la veille des fêtes de l’Aid El Fitr, et tenter de nous faire endosser la responsabilité de cet échec programmé pour on ne sait quels desseins…, sûrement pas dans l’intérêt de nos sportifs, ni du pays». Il a tenu à indiqué que : «Les responsables de la FASS ont tout fait, comme de tradition, pour être en conformité avec les directives concernant le traitement de ses dossiers, et a toujours assumé ses missions avec conscience et dévouement. Il reste que les zones d’ombre qui ont causé cette situation doivent être établies et dénoncées et que les vrais responsables soient démasqués».

Mohamed-Amine Azzouz