Boxeurs algériens qualifiés aux championnats du monde : Un grand bravo

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a félicité hier les boxeurs algériens pour les résultats obtenus « face aux meilleurs pugilistes du continent » lors du championnat d’Afrique, promettant d’aider ceux qui ont arraché leur qualification aux Mondiaux-2017 d’Allemagne « pour une bonne préparation ».

«Je suis venu accueillir nos champions d’Afrique au nom du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, pour leur exprimer toute notre satisfaction après les résultats obtenus à Brazzaville. Je tiens tout particulièrement à féliciter nos athlètes, et leurs entraîneurs, qui ont réussi à se hisser sur la 3e marche du podium, malgré l’instabilité qui caractérise la Fédération algérienne de boxe ces derniers temps », a déclaré M. Ould Ali lors de l’arrivée des boxeurs à l’aéroport Houari-Boumediène. L’Algérie, représentée par 10 boxeurs et 7 boxeuses à Brazzaville, a engrangé lors de ces championnats d’Afrique messieurs et dames, clôturés dimanche, trois médailles d’or, cinq en argent et deux en bronze, terminant troisième au classement général. Le ministre a alors exprimé « toute la disponibilité » de son département pour accompagner les boxeurs et boxeuses qualifiés aux championnats du monde dans leur préparation en mettant à leur « disposition tous les moyens nécessaires à une excellente participation ». De son côté, le chef de la délégation algérienne au Congo, Ahtmane Lazizi, a estimé que les pugilistes algériens ont réalisé un « belle performance » à Brazzaville, « malgré le contexte dans lequel ils se sont préparés et le niveau des boxeurs africains qui est en constante progression ». « Un grand bravo à nos boxeurs et boxeuses qui se sont distingués à Brazzaville. Nous avons réussi notre objectif en nous hissant sur le podium face aux meilleures nations d’Afrique qui sont en constante progression. Je pense que nous avons un groupe de jeunes athlètes qui représentent l’avenir de la boxe algérienne, il faut les laisser travailler et progresser pour être au top lors des jeux Olympiques de Tokyo en 2020 », a assuré Lazizi.

Lors du championnat d’Afrique de Brazzaville, l’Algérie a réussi à qualifier trois boxeurs aux Mondiaux masculins prévus à Hambourg (Allemagne) en août et septembre prochains. Il s’agit de Mohamed Flissi (52 kg - or), Reda Benbaziz (60 kg - argent) et Mohamed Yacine Touareg (46-49 kg - bronze).

Chez les dames, Souhila Bouchen (45-48 kg) et Ouidad Sfouh (54 kg) ont offert à l’Algérie deux médailles d’or.

En revanche, Nour El Houda Baahmed (57 kg), Hadjila Khelif (69 kg), Tabarkot Soumaya (64 kg) et Boualam Romayssa (51 kg) se sont contentées de la deuxième place après leur défaite en finale.

Houria Triki (60 kg) s’est fait éliminer en demi-finale et a décroché la médaille de bronze. (APS)