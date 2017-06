Coupe d'Algérie (1/2 finale), MCA 2 - ESS 3 : L'Entente rejoint le Chabab en final

La finale de la coupe d'Algérie sera animée, cette année, par le CRB, vainqueur aux tirs au but face à l'USMBA (0-0), et l'ESS.

L'Entente à gagné son billet qualificatif en disposant du MCA, samedi soir à Bologhine, sur le score de 2-3, après prolongations. Cette partie a pour le moins, été très animée et assez disputée. En dépit de la pression palpable qui à entouré cette confrontation entre le champion d'Algérie et son dauphin, la rencontre a été marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, surtout. L'arbitre de la partie à sortie trois cartons rouge (2 pour le MCA et 1 pour l'ESS).

Evoluant principalement en contre, les poulains du coach Madoui étaient les premiers à trouver le chemin des filets. 28', sans marquage au point de penalty, Ziti ouvre la marque en reprenant du plat du pied le centre de Djahnit. La joie des Sétifiens fut de courte durée, puisque Aouedj a remis les pendules à l'heure dans la minute qui suit. Malgré les nombreuses occasions de part et d'autre, les deux teams ne parviennent pas à se départager au terme du temps réglementaire. Les prolongations vont sourire, par contre, aux visiteurs, visiblement mieux en jambes, notamment après l'expulsion de Karaoui. 99', Bedrane profite d'une mauvaise sortie de Chaouchi pour donner l'avantage à l'Entente, en reprenant de la tête la balle d'Ait Ouameur. Les choses vont encore se compliquer pour le doyen, après l'expulsion de Hachoud. 114', Djabou scelle le sort de la partie en trompant la vigilance de Chaouchi d'une jolie pichenette. Malgré la réduction du score par l'intermédiaire de Boudebouda (116'), le Mouloudia s'incline pour la troisième fois de la saison face au champion d'Algérie. Ainsi, c'est l'ESS qui retrouvera le CRB, le 5 juillet prochain au grand stade du 5 Juillet, pour une finale de coupe d'Algérie inédite. Un rendez vous, entre de prestigieuses formations du championnat national, qui promet déjà.

R. M.