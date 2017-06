Après l'attentat déjoué à La Mecque : Ferme condamnation de l’Algérie

L'Algérie condamne avec force le plan terroriste «lâche et désespéré» déjoué vendredi soir contre la Grande Mosquée de La Mecque, a indiqué samedi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec force le plan terroriste «lâche et désespéré» déjoué contre la Grande Mosquée de La Mecque en cette fin du mois sacré", a déclaré M. Benali Chérif à l'APS. En condamnant tout acte criminel attentant aux Lieux Saints de l'Islam et aux symboles de la Nation musulmane, nous réitérons notre rejet du terrorisme et réaffirmons l'impératif d'oeuvrer à son éradication, a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a conclu en exprimant la solidarité de l'Algérie au Royaume d'Arabie Saoudite, souverain, gouvernement et peuple». (APS)