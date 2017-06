Mascara : les derniers achats

L’on assiste à une vraie déferlante après la rupture du jeûn et une flopée d’enfants accompagnées de leurs mères occupent les rues marchandes des localités der la wilaya de mascara, les pères ayant certainement délégué leurs pouvoirs de chefs de familles à leurs épouses pour l’achat des vêtements de la fête de l’aïd-el-fitr en ce sans que cela constitue une nouveauté dans les traditions et us de foyers de la cité de l’Emir et le ballet des ménagères dure jusqu'à une heure tar dive de la nuit ,les mains pleines de sacs et d’emplettes ,a la grande joie des chérubins qui les accompagnent, ces femmes nous dissent qu’elles font plaisir à leurs enfants et à elles mêmes parce que dans ces achats ,il y aune partie du budget consacré à l’achat d’une « djellaba « ou d’une « bediaa « ,produits importés du Maroc ,d e Syrie ou de la Turquie .

Après la douloureuse saignée de ce mois de Ramadhan qui a fait plier, financièrement parlant l’échine de nombreux pères de famille, afin de faire face aux lourds et onéreux dépenses du mois sacre de Ramadhan, la fête de l’Aïd-el-fitr, qui pointe à l’horizon même si l’on n’est seulement a moitié de ce mois de jeûne et de piété et déjà le grand rush a déjà commencé, les chefs de famille, dont certains disposent de revenus très limités, sont confrontés à un nouveau challenge aussi couteux, financièrement parlant, le ramadhan qui a coïncidé cette année, avec la canicule de l’été. Nous dit à ce propos Ghezala , c’est une occasion inespérée de sortir ,histoire de se changer les idées pour oublier les taches ménagères de la cuisine et l’on profite pour aller déguster des crèmes glacées dans ce salon réservé aux familles et même les service de table des clientes est assuré par la gent féminine ,une vraie aubaine pour ces dames de se soustraire des heures durant à leurs obligations de femmes au foyer ,ajouté-t-elle. «En effet, pour atténuer un tant soit peu les effets dévastateurs d’une deuxième saignée qui s’annonce aussi «brûlante», ces dernières ont entamé assez tôt les achats de vêtements pour leurs enfants et autres produits nécessaires à la confection de gâteaux traditionnels que chaque foyer doit en disposer pour célébrer l’Aïd-el-fitr. Effectivement, à cette période du mois de carême, les prix pratiqués sont plus au moins abordables selon les bourses. Mais en dernière heure, ils seront inaccessibles, car les «commerçants» seront sur le pied de guerre à attendre leurs proies pied et mains liés. Beaucoup se rabattent sur les tables et les tréteaux des commerçants du marché informel qui poussent comme des champignons en pareille période comme par enchantement. Les prix pratiqués sont certes abordables mais la qualité laisse à désirer, a-t-on constaté ou des catégories très démunies, font tout pour satisfaire une ribambelle d’enfants aux goûts très difficiles.

En effectuant, avant l’heure, ce parcours du combattant, les familles ont dans l’esprit l’idée d’éviter toute mauvaise surprise de dernière minute, les prix allant en crescendo, les mères de famille font la chasse aux bonnes promotions d’articles et les soucis seront vite oubliés, conclut-elle, toutefois le pain se fait rare ce vendredi tout comme le lait et les prix des fruits et légumes sont passés du simple au double, une aubaine pour les commerçants cupides et véreux qui ne reculent devant rien pour se remplir les poches.

A. Ghomchi