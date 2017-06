A la veille de l’aïd, Articles vestimentaires : Légère hausse des prix

Le secrétaire général de l’UGCAA, Tahar Boulenouar, a affirmé qu’une «hausse légère» des prix, de l’ordre de 5 à 10 %, a été enregistrée, cette année, sur la vente des vêtements, en comparaison avec 2016. «Les articles qui coûtaient l’an dernier 1.000 DA, sont, cette année, cédés à 1.200 DA. Ce qui fait que le marché vestimentaire connaît une certaine stabilité et que l’augmentation n’est pas vraiment importante».

C’est ce qui nous a été indiqué, hier, par le président de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hadj Tahar Boulenouar à El Moudjahid, en précisant que «les Algériens dépensent plus de 100 milliards de dinars dans l’achat des vêtements à l’approche des fêtes de l’Aïd, des occasions familiales et des fournitures scolaires».

Il a fait savoir dans ce sillage que cette légère hausse de 5 à 10% a été enregistrée, sur les articles destinés aux enfants, tandis que les vêtements des adultes connaissent une augmentation de 3 à5 % seulement. Il a également ajouté entre autres, que les vêtements qui existent sur le marché actuellement, résultent des stocks de 2016, chose qui marque aussi cette stabilité.

Selon M. Boulenouar, l’augmentation des prix des effets vestimentaires est due surtout à la faible production nationale qui ne «satisfait pas les besoins» et qui couvre seulement 20% des besoins du marché, tandis que les 80% des vêtements sont importés. «La faible production nationale encourage l’importation de ces produits, notamment de la Chine et de la Turquie «avance t-il précisant que la production nationale couvre seulement le quart de la demande.

Il a mit l’accent sur le fait que les trois quarts restants sont couverts par l’importation, y compris l’importation de la friperie qui enregistre cette année «un grand engouement» chez le citoyen.

Il nous a indiqué que cette grande demande sur les articles de la friperie n’est «pas positive» ni pour «l’image de l’Algérie, ni pour son économie, ni pour l’encouragement des entreprises locales. «Vu qu’il y a un déficit au niveau de la production nationale, notamment le pouvoir d’achat de plusieurs familles qui est limité et la cherté des articles importés nous poussent à dire qu’on peut fermer les yeux sur l’importation de la friperie. Mais il ne faut pas que cette permissivité dure longtemps mais au contraire, il s’agit d’accélérer l’investissement pour booster la production nationale» explique t-il en ajoutant que l’interdiction de la friperie actuellement «encourage» la hausse des prix des produits importés.

La réglementation interdisant l’importation de la friperie qui représente 20% du marché du vêtement en Algérie existe. Elle a été votée en 2012, mais elle n’est pas appliquée.

En raison d’une demande croissante enregistrée sur ce genre d’articles qui est à la portée des citoyens à faibles revenus « précise le président de l’UGCAA. Il a souligné que sur la totalité des vêtements commercialisés en Algérie 50 à 60% sont destinés aux enfants, suivis de ceux destinés aux femmes 30%, puis les hommes en troisième position avec un taux de 10%. Relevant que 60% des vêtements sont commercialisées durant les deux fêtes de l’Aid (Aid el fitr et Aid el adha), ainsi que pour la rentrée scolaire.

L’augmentation des prix selon notre interlocuteur est due aussi et selon les importateurs à la « baisse du cours du dinar».

Pour remédier à cette situation le secrétaire général de l’UGCAA, suggère «l’encouragement et l’investissement dans la production nationale». «Pour limiter l’importation, il est primordiale d’encourager la production nationale surtout que nous avons une très grande expérience». Il a souligné, en outre, qu’une grande demande de 30% s’enregistre sur les composants des gâteaux, des jouets, notamment des vêtements.



Plus de 35.000 commerçants assureront la permanence



Sur un autre plan, il a fait savoir que 35.876 commerçants assureront la permanence durant les journées de l’Aïd dans les 48 wilayas, à raison de 23 à 25 commerçants par commune et 2 à 3 par quartier, tout en citant l’exemple des 4.746 boulangeries des 21.000 qui existent seront ouvertes durant ces jours de fête, avec une couverture de 20% à l’échelle nationale. « Nous avons instruit l’ensemble des représentants des commerçants à travers le territoire national pour participer à réunir les conditions de la réussite de la permanence pendant les jours de l’Aïd», affirme t’il.

La permanence concernera également, 22 833 commerçants de l’alimentation générale, les fruits et légumes, les boucheries…et 145 restaurants, cafétérias... et autres services.

Les nouveautés de cette année c’est qu’il y’aura l’ouverture de 282 minoteries, 131 unités de transformation de lait et 40 unités de production d’eau minérale. Précisant que c’est un chiffre « suffisant « pour assurer le service minimum durant ces deux jours de l’Aïd.

Il a confirmé que les pouvoirs publics, ministère du commerce, ont établi des listes des commerçants concernés par la permanence en concertation avec toutes les parties, du wali jusqu’au représentant des commerçants qui connaissent bien la situation de leurs pairs.

« Les listes sont prêtes dans toutes les directions de commerce à l’échelle nationale. Nous demandons juste que les 1.541 communes qui existent adhèrent à cette opération et contribuent au passage de l’information chez le citoyen en accrochant ces listes dans les tableaux des APC» ajoutant que le passage de l’information avec 4 à5 jours avant l’Aïd permettra au citoyen de se situer et de prendre conscience des commerçants qui assurent cette permanence.

Il a lancé un appel aux commerçants pour respecter le programme de permanence pour satisfaire en premier lieu les besoins de la clientèle, notamment pour éviter la sanction prononcée dans la loi 13-06 datée de juillet 2013 (rectifiant et complétant de la loi 04-08 daté du 14 août 2004) stipulant l’organisation de la permanence durant l’Aïd.

Kafia Ait Allouache