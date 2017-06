L’Assemblée populaire nationale adopte à la majorité le plan d’action du gouvernement : Appui franc et massif

- Une session spéciale du baccalauréat accordée aux seuls candidats ayant rejoint en retard leur centre d’examen.

- Réflexion pour exonérer les faibles revenus des impôts.

- Installation prochaine d’une commission nationale consultative pour examiner et orienter le soutien de l’État vers les ayants droit.

- Réglementation de l’activité des chaînes de télévision privées avant fin 2017.

- Tebboune annonce la création d’une inspection générale pour le contrôle des finances et marchés publics.

Le vote à main levée avait succédé à la réponse du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune qui avait répondu dans son intervention à l’ensemble des questions et autres préoccupations des députés lors des débats tant justement à cette nouvelle «feuille de route» du gouvernement qui s’inscrit substantiellement, rappelle-t-on dans la poursuite de la mise en œuvre du programme du Président de la République. Très ambitieux dans ses orientations en rapports avec l’objectif du consacrer le renouveau national en termes de consolidation de l’Etat de droit, de promotion de la justice social et du progrès économique, le Plan d’action du gouvernement qui est aussi audacieux que les chapitres destinés à faire face à la crise de l’amenuisement de la finance publique provoqueé par la chute des prix du baril a été approuvé à l’APN par 402 députés sur un total de 420 et de 34 procurations, selon le décompte fait par le président de l’APN, Bouhedja. A l’issue de l’adoption, le Premier ministre s’est félicité de «l’appui sans équivoque ainsi exprimé par les députés au gouvernement» dont les membres étaient également présents à cette séance plénière. «Ce soutien alourdit la tâche de l’Exécutif qui de son côté ne ménagera aucun efforts pour répondre aux attentes des députés» avait également enchaîné M. Tebboune



Baccalauréat : deuxième session spéciale pour les retardataires



C’était la première annonce phare de M, Tebboune qui a fait savoir d’entrée dans son intervention en ce soir du vendredi l’APN que le Président de la République a décidé de l’organisation d’une seconde session de baccalauréat au profit des candidats exclus lors des dernières épreuves pour cause du retard. «Le nombre de ces derniers dépasse le millier» dira plus tard le Premier ministre lors d’un point de presse qu’il animé au siège de l’APN. «Le Président de la République a entendu les doléances des parents d’élèves, et il a de ce fait, ordonné au gouvernement d’organiser une deuxième session spéciale pour nos filles et nos garçons qui n’ont pu passer les épreuves du Baccalauréat à cause du retard qu’ils ont mis à rejoindre de les classes d’examen». A relever qu’au moment de l’annonce de cette décision devant les député, l’Assemblée nationale a «vibré» au rythme d’applaudissement de la quasi majorité parlementaires qui ont ainsi salué cette décision du chef de l’Etat dans sa façon de se montrer soucieux de l’avenir des jeunes générations mais également attentifs à la détresse des parents. Pour réussir cette session spéciale, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Beghebrit «dispose de toutes de les prérogatives liés à son organisation matérielle et le choix de son timing» tiendra à préciser en outre M. Tebounne ajoutant que ces épreuves se dérouleront avec les mêmes conditions de rigueur, comme c’était le cas lors des précédentes épreuves. Le Premier ministre a été par ailleurs applaudi sur d’autres annonces dont il a fait part lors de son intervention devant les députés pour répondre aux préoccupations soulevées par ces derniers lors des débats autour du Plan d’action du gouvernement qu’il a présenté, mardi dernier, à l’APN. M. Tebboune a en effet introduit dans son discours tout un chapelet d’annonces certifiant dans leur contenu de la détermination de l’Etat à consolider les acquis sociaux, à pérenniser la paix sociale et la stabilité du pays, à réaffirmer constamment le principe d’une presse libre comme baromètre de la démocratie mais aussi à dynamiser l’action du développement local et à accélérer vers une économie compétitive libérée de la rente.



Vers l’exonération d’impôts pour les faibles revenus



Au plan social, le gouvernement de M. Tebboune envisage d’exonérer d’impôt les faibles revenus, soit les salariés percevant des mensualités oscillant entre 30 à 35.000 DA. «Les citoyens qui sont payés à l'heure, à la journée ou ceux ayant des salaires qui n'atteignent pas les 30.000 à 35.000 DA paient leurs impôts, mais leur contribution au budget de l'Etat demeure infime, alors qu'il existe des niches d'impôts beaucoup plus importantes et qui représentent 30 à 40 fois le volume des impôts payés par les petits salaires. De ce fait, on va voir comment exonérer une partie de cette franche des faibles revenus des impôts et aller vers d'autres impôts et taxes plus importants», a souligné M. Tebboune.

Puis, dans cette même optique de consolidations des acquis sociaux, le Premier ministre annonce également la mise en place très prochainement d’une commission nationale consultative qui sera dotée de large prérogatives et dont la principale mission est d’examiner le dossier de soutien orienté vers les catégories démunies dans la société. De concert avec les spécialistes du domaine, cette commission sera également chargée de l’élaboration des lois et mesures portant sur le soutien de l'Etat aux ayants droits dans le cadre des efforts visant à consacrer le principe du cachet social de l'Etat.

Le Premier ministre a également annoncé qu'un «large débat national approfondi sera ouvert par le gouvernement visant à orienter les efforts de l'Etat vers le soutien des ayants droit effectifs». M. Tebboune a souligné que cette mesure s'inscrivait dans le cadre des démarches intenses du gouvernement tendant à renforcer le cachet social de l'Etat, ajoutant que les mesures issues de la commission nationale consultative qui comptera des experts des secteurs des finances, impôts et solidarité nationale, seront traduites en lois à présenter aux députés pour examen». «Le soutien de l'Etat est consacré effectivement. Les préoccupations actuelles du gouvernement s'articulent autour de la recherche de solutions pour le consolider davantage et l'orienter vers les catégories vulnérables de la société», a t-il précisé. M. Tebboune a rappelé dans ce sens que «25 % du PIB sont orientés vers les transferts sociaux, 85 % des Algériens bénéficient de la couverture sociale, 36 % possèdent la carte Chiffa et plus de 3,2 millions de citoyens bénéficiaient de pensions de retraite3, ajoutant que ces «chiffres reflétait le souci de l'Etat à préserver les acquis sociaux». Le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement poursuivra l'activation des programmes de recrutement et l'accompagnement des tous les efforts centrés sur la création davantage de PME, mettant en exergue le rôle important des dispositifs d'emploi dans l'éradication du chômage, notamment parmi les jeunes, tout en veillant à la promotion des capacités de recrutement de manière à répondre au marché du travail et à la dynamique économique que connaît le pays à tous les niveaux. S'agissant des jeunes recrutés dans le cadre des réseaux d'insertion socio-professionnelle, M.Tebboune a indiqué que l'Etat n’abandonnera pas cette tranche de la société, soutenant que le gouvernement a instruit le ministère des Finances en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale de poursuivre le payement des affectations financières destinées à cette catégorie estimées à 5 milliards de dinars, et ce jusqu'à fin 2017. S’agissant de la politique de ciblage des subventions de l'Etat, le Premier ministre a indiqué au cours d’un point de presse que par défaut de statistiques fiables, quelques 122.000 bénéficiaires risquent d'être exclus des subventions de l'Etat qui vont continuer jusqu'à fin 2017».



Pas de privatisation des entreprises publiques et dégel de certains projets



Au chapitre économique et tout en réaffirmant la détermination de l’Etat à ne ménager aucun effort pour consacrer sur le terrain l’option de la diversification économique, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé la création au niveau du Premier Ministère, d'une inspection générale qui a pour mission de contrôler les finances publiques et conférer davantage de transparence au financement et à la réalisation des projets publics, précisant que le Gouvernement va lever le gel sur quelques projets de rentabilité économique importante et rapide.

Par ailleurs, à une question sur l'avenir des groupes industriels publics, M. Tebboune a affirmé «qu'il n'a jamais été question de privatiser le secteur public», précisant que ces groupes qui font partie du paysage économique national «resteront et seront renforcés», en dépit de leur «faible»contribution à l'activité économique du pays. Interpellé par les journalistes sur la politique adoptée par l'ancien Gouvernement à propos de l'exonération des hommes d'affaires des taxes et des impôts, M. Tebboune a expliqué que «les choses changent d'un gouvernement à l'autre», ajoutant que «lorsque il y a une nouvelle réorientation économique ou politique, cela ne veut pas dire que les prédécesseurs ont failli». Autre annonce importante du Premier ministre «la révision de certains projets gelés pour leur lancement, notamment ceux relatifs au développement de l'économie de proximité et le développement locale particulièrement dans les wilayas isolés et les zones frontalières.

La première condition pour relancer les projets c'est la rapidité de leurs rendement, a expliqué M. Tebboune ajoutant que, «les investissements rentables à long termes ne sont pas une priorité» et que «la priorité sera accordée aux projets de petites et moyennes entreprises (PME) créatrice de richesse et apportant des solutions aux problèmes actuels tels que la diversification de l'économie et l'absorption du chômage».

Pour ce qui est des réserves de change de l’Algérie, leur montant est de 114 milliards de dollars a indiqué le Premier ministre. M. Tebboune a annoncé, par ailleurs, la prochaine révision du code des communes et de wilayas ainsi la création de nouvelle wilayas déléguées dans les Hauts plateaux suivant une logique de dynamisation du développement local.

D’autre part, le Premier ministre a affirmé que la présence des déplacés africains en Algérie sera réglementée, soutenant que l'Algérie «ne permettra aucune atteinte à sa réputation», dira t-il en réponse aux voix qui visent à ternir son image et à la taxer de raciste.

Karim Aoudia