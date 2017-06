Laghouat : Les programmes d’habitat livrés en 2017

La majorité des programmes d’habitat, toutes formules confondues, accordés à la wilaya de Laghouat au titre des différents programmes de développement, seront parachevés prochainement, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Selon les services de la wilaya, l’année 2017 sera celle de la livraison des projets, notamment ceux de l’habitat, dont les chantiers sont à un stade «très avancé». Concernant les aides à l’habitat rural, 20.000 unités rurales ont été réceptionnées sur un programme global de 28.000 unités accordé à la wilaya au titre du quinquennal 2010-2014. Le secteur de l’habitat fait état de la création, à travers les 24 communes de la wilaya de Laghouat, de 59 lotissements sociaux regroupant 15.800 parcelles de terrain, dont 3.600 ont été attribuées. S’agissant du logement public locatif, les travaux des 16.500 unités retenues ces dernières années pour la wilaya de Laghouat tirent à leur fin, et 1.442 unités seront attribuées avant la fin de 2017, au plus tard, dans la commue de Laghouat et 1.300 dans la commune d’Aflou. Quelque 800 logements relevant des programmes AADL seront remis à leurs bénéficiaires en juillet prochain et 200 autres à Aflou en septembre prochain. Un projet de réalisation de 1.200 logements AADL a été confié à l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) après avoir donné de «bons» résultats dans la réalisation des divers projets de construction qui lui ont été confiés, a indiqué le directeur général de l’OPGI de Laghouat à l’APS. La wilaya de Laghouat a réalisé un «grand pas» dans la réalisation du programme du logement promotionnel aidé (LPA), au regard des résultats probants atteints et qui se sont traduits par l’attribution de 700 unités sur un programme de 1.013 unités, le reste de l’être dans les toute prochaines semaines, a-t-il ajouté. Les services de la wilaya de Laghouat ont fait état de la poursuite d’un programme de réhabilitation de 1.000 logements précaires, réparti équitablement entre les communes de Laghouat et d’Aflou. Le directeur général de l’OPGI de Laghouat a jugé «qualitatifs» les résultats réalisés par la wilaya en matière de réalisation des projets d’habitat, en comparaison avec d’autres wilayas du pays, du point de vue de la consistance des programmes et des délais de réalisation. (APS)