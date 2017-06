Saison estivale : La Protection civile sur le terrain

Alors que la saison estivale est déjà bien entamée, (1er juin au 30 septembre) la Direction générale de la Protection civile s’emploie à assurer ses différentes missions, notamment en s’investissant dans la prévention, étant donné que la période des grandes chaleurs cause de nombreux dégâts, que ce soit sur les plages et les plans d’eau, sur les routes ou encore dans les forêts.

Raison pour laquelle les différentes directions de wilayas, ont pris l’initiative d’organiser des journées d’information et de sensibilisation sur les dangers qui surviennent au cours de l’été dans le but de pouvoir inculquer aux citoyens la culture de la prévention. Au cœur de la capitale, exactement, au centre culturel Mustapha-Kateb de Didouche Mourad, l’institution du colonel El Habiri joue la carte de la prévention et informe et sensibilise les Algérois sur la nécessité d’adopter certains réflexes jugés «vitaux» pour éviter les drames et de respecter les consignes de sécurité devant l’augmentation effroyable des dégâts (humains et matériels) inhérentes aux baignades, aux accidents de la circulation et aux incendies de forêts.

Sur place, des agents de la PC donnent des conseils, attirent l’attention sur certains périls et recommandent d’éviter certains actions comme la baignade dans les plages non surveillées et le jet des débris de verre dans les forêts pour ne pas provoquer des incendies. Il faut dire que ce genre d’actions de proximité sont légion pour la DGPC, notamment en pareille période de l’année, une démarche qui entre dans le cadre de l’exécution de son programme d’action annuel relatif à la prévention des risques et à la préparation de la saison estivale. On rappellera à ce propos le lancement au début du mois, de la traditionnelle campagne nationale d’information et de prévention sur les risques des noyades dont ceux relatifs à la baignade dans les plages non surveillées mais aussi dans les plans d’eau (barrages, retenues d’eau, lacs, oueds, piscines,…), des accidents de la circulation, des envenimations scorpioniques et des incendies de forêts. «Compte tenu de l’importance de cette opération qui vise à réduire le nombre d’accidents mais surtout les pertes en vies humaines, un programme riche et diversifié sera mis en œuvre au niveau de l’ensembles des unités à travers le territoire nationale en vue d’assurer une diffusion large des consignes de sécurité et parvenir à inculquer aux citoyens la culture du risque, seule à même de permettre d’apprivoiser les risques et d’en atténuer leurs conséquences.

Aussi, les activités de sensibilisation de proximité concerneront particulièrement les localités à risques ainsi que les zones enclavées où des caravanes de sensibilisation y sont attendues pendant toute la saison estivale, notamment au niveau des plages et des massifs forestiers», a expliqué la cellule de communication de la Direction générale de la protection civile qui a souligné à titre illustratif les drames observés chaque été à cause de la baignade dans les réserves d’eau. D’où ses appels répétitifs en direction des citoyens pour «respecter» les consignes de sécurité édictées par les éléments de la protection civile pour un été «sans danger». «La baignade des les plans d’eau est un phénomène qui ne cesse de se généraliser à travers le territoire national non sans provoquer des dizaines de morts annuellement. En 2016, nous avons déploré à ce sujet 106 noyades mortelles dont la majorité sont des enfants et des adolescents», regrette la DGPC qui assure que ces lieux n’offrent «aucunement» les «conditions» de sécurité et constituent un véritable «mouroir» en raison, notamment de l’importance de la vase qui s’y dépose.

S. A. M.