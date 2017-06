Logements location-vente Cnep : Distribution à partir de juillet

«La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP-Banque) compte attribuer un quota important de logements de type location-vente sur l'ensemble du territoire national, à partir du mois prochain. Pour ce qui est du reste de logements toujours en cours de réalisation, ceux-ci seront remis une fois qu’ils seront prêts», ont indiqué les services de cette banque.

On apprend également que plus de mille logements de la formule location-vente au niveau de la nouvelle ville d’El-Baz dans la wilaya de Sétif ont été remis la semaine dernière à leurs propriétaires.

Dans le même ordre d’idées, les services de la Cnep ont fait savoir que quelques 1.943 dossiers ont été traités au niveau de la Caisse national Logement (CNL), bénéficieront tous des logements le mois de juillet, tandis qu’il reste encore 35 dossiers en cours de traitement au niveau du CNL.

En outre, la Cnep-Banque met en avant le fait que cette instance veille sur la réalisation de 34.000 logements de la formule location-vente au niveau national, dont 10.000 ont été vendu cette année, 8.000 en cours de réalisation, alors que 3.000 autres unités seront vendues à la fin de l’année.

Notons que la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance compte livrer 3.230 logements de type location-vente a travers le pays avant la fin 2017.

La CNEP-Banque a lancé en 2006, à travers sa filiale «Assure-immo», un programme de logements en location-vente initié conjointement avec l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL). Ce programme vise la réalisation de 46.313 logements en location-vente, dont 13.714 logements qui sont déjà achevés. Selon le bilan de la CNEP-Banque, 9.560 logements ont été vendus au 31 décembre dernier.

Actuellement, 9.627 logements sont en cours de réalisation, et 22.972 sont à l'étude, selon la même source.

Par ailleurs, la banque table sur la remise des clés de 1.140 logements promotionnels en 2017. La CNEP-Banque a lancé, dans le cadre de la promotion immobilière directe, 53 projets immobiliers sur l'ensemble du territoire national.

Ces logements sont réalisés à l'effet de satisfaire la demande de la clientèle épargnante de la Banque.

Il s'agit donc de logements qui seront proposés à la vente par la banque par voie de presse et avec listing aux épargnants ayant fait preuve d'effort d'épargne.

La CNEP-Banque compte actuellement 8.363 logements en voie de réalisation, dont 6.974 en phase d'étude et 1.389 en construction.

La banque commercialise, par ailleurs, 1.780 logements sur l'ensemble du territoire national, dont 640 logements ont été vendus en 2016, alors que 1.140 seront attribués durant l'année 2017, précise le communiqué.

S’agissant des 720 logements de cette même formule attribués aux souscripteurs l’AADL-2, dans le cadre d’une opération de transfert conclue entre la Cnep-Immo et l’AADL, il a été annoncé que les bénéficiaires pourront rejoindre leur maison dans quelques semaines, une fois toutes les procédures administratives de contrôle et de transfert finalisées.



Le taux d’intérêt de 5,75% n'est plus retenu



Il faut rappeler que les responsables de la banque Cnep-Immo ont affirmé à plusieurs reprises que le taux de 5,75% n'est plus retenu. En effet, le maintien du taux de 5% signifierait une augmentation considérable pour les tranches à verser, sachant que les souscripteurs payent 254, 265 et 280 millions de centimes, selon le type du logement en question.

À noter que l’opération du tirage au sort, au profit des souscripteurs des logements Cnep-Immo, a été effectuée en novembre 2015 pour les 3.369 inscrits, dont les dossiers ont été validés par la Caisse nationale du logement (CNL).

Il convient de rappeler que le programme AADL/CNEP a été initié en 2002, pour répondre à une forte demande des citoyens après l'arrêt de la formule AADL. La Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance-Banque est spécialisée, depuis sa création le 10 août 1964, dans la collecte de l’épargne et les crédits immobiliers aux particuliers destinés aux Algériens résidant en Algérie et à l’étranger. Depuis, celle-ci est leader dans le financement de la promotion immobilière publique et privée.

La CNEP-Banque finance également les investissements dans toutes les activités économiques, hormis le commerce et le commerce extérieur. Outre ses 214 agences d’exploitation et 14 directions régionales réparties à travers le territoire national, la CNEP-Banque est présente également au niveau du réseau postal pour l’épargne des ménages.

Sarah A. Benali Cherif