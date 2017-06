Ministres de l’Environnement des pays des BRICS : Troisième réunion en Chine

Des ministres et de hauts responsables chargés de l’environnement des pays des BRICS se sont réunis, vendredi à Tianjin (nord de la Chine), pour mener des discussions, s’engageant à davantage d’efforts en matière de développement durable et de prévention de la pollution.

De hauts responsables de l’environnement du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud ont discuté des défis et des opportunités concernant le développement durable avec trois dimensions : économique, sociale et environnementale aux niveaux de district, régional et mondial, selon un communiqué publié vendredi. «Nous mettons l’accent sur le besoin des moyens pour l’application de l’Accord de Paris, tels que le transfert de technologies des pays développés vers ceux en voie de développement, qui représente un des facteurs les plus importants pour les actions en faveur du climat», précise le document.

«Nous apprécions que la conservation et l’utilisation durable de la riche biodiversité des pays des BRICS revêtent une importance particulière pour l’environnement mondial et pour atteindre les objectifs approuvés de manière internationale», poursuit le communiqué. Ils ont réitéré leur intention de promouvoir la coopération au sein des pays des BRICS dans le domaine de la prévention de la pollution.