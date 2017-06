Produits de première nécessité au Gabon : baisse de 15%

Le ministre délégué à l’Économie du Gabon, Noël Mboumba, a présenté, vendredi à Libreville, une nouvelle liste faisant baisser de 15% le prix de certains produits de première nécessité afin de lutter contre la vie chère dans le pays. «La nouvelle mercuriale entrera en vigueur dès la semaine prochaine, et tout opérateur économique est tenu à la respecter et l’appliquer», a-t-il indiqué, lors d’une rencontre avec les grands distributeurs et les opérateurs économiques du secteur portuaire. Depuis le début du mois de mars, les prix ont flambé au Gabon suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle taxe baptisée contribution spéciale de solidarité (CSS). À hauteur de 1%, elle a été mise en place pour alimenter la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). L’objectif, selon le gouvernement, est de mieux prendre en charge les soins des Gabonais les plus pauvres. Profitant de l’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe, les distributeurs et opérateurs économiques ont augmenté leurs marges bénéficiaires jusqu’à 5 ou 10% dans certains cas.