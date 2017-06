A la fin d’une dure semaine : Le pétrole se reprend un peu

Les cours du pétrole ont fini en légère hausse, vendredi à New York, parvenant à se reprendre un peu à la fin d’une semaine de chute, au cours de laquelle le baril a perdu 4% de sa valeur.

Le prix du baril de «light sweet crude» (WTI), référence américaine du brut, a avancé de 27 cents à 43,01 dollars sur le contrat pour livraison en août au New York Mercantile Exchange (Nymex). Vendredi, «le marché n’a pas fait grand chose, si ce n’est rester proche de l’équilibre», a décrit Andy Lipow de Lipow Oil Associates. Le brut a en effet beaucoup baissé en première partie de semaine, dernière étape en date d’un plongeon de 16% des cours à New York entamé il y a près d’un mois.

«Le marché reste sous la pression de stocks mondiaux qui n’ont pas autant reculé qu’espéré avec la réduction (des extractions) de l’Opep et d’autres producteurs», a développé Andy Lipow. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et une dizaine d’autres pays, dont la Russie, se sont engagés à limiter leur production jusqu’en mars 2018 dans l’objectif affiché de ramener les réserves mondiales de brut à leur niveau moyen des cinq dernières années.

Cet effort s’est toutefois heurté à la reprise depuis l’automne des extractions de brut aux États-Unis puis ces derniers mois à un retour des productions libyenne et nigériane sur le marché mondial. Ces deux pays, bien que membres de l’Opep, ont été exemptés de quotas car leurs productions avaient beaucoup souffert des troubles politiques respectifs auxquels ils font face.