Transactions commerciales durant le Ramadhan à Ghardaïa : Plus de 85 millions DA dissimulés au fisc

Un montant de plus 85 millions DA de transactions commerciales sans factures ont été décelées par les services de contrôle de la Direction du commerce (DC) de la wilaya de Ghardaïa , durant le mois de Ramadhan, a révélé, hier à l’APS, le directeur de wilaya du secteur.

Ce montant relevé par les brigades d’inspection de la DC auprès des opérateurs économiques exerçant dans la wilaya a été décelé au terme de 3.797 actes de contrôle, a précisé Mohand Ameziane Zemouri. À l’issue de ces actes de contrôle, 332 infractions à la pratique commerciale et 128 infractions à la qualité ont été constatées, 440 dossiers d’infractions transmis à la justice et 13 fermetures de locaux commerciaux effectuées, pour la plupart ne répondant pas aux conditions de la pratique commerciale, notamment le défaut de registre de commerce, l’exercice de l’activités commerciales illicites et défaut de facturation et d’affichage de prix ainsi que la vente de produits périmés ou non- conforme à l’utilisation, a-t-il expliqué. Quelque 57 prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses dans les laboratoires de contrôle de qualité de Ghardaïa pour les analyses microbiologie et d’Ouargla pour l’analyse physico-chimique, ont été effectués durant la même période sur différents produits de large consommation, ajouté le directeur du commerce. Plusieurs échantillons se sont avérés non conforme à la santé du consommateur, ce qui a obligé les services du commerce à procéder à la saisie de 1,34 tonnes de produits alimentaires, notamment les viandes et dérivés et les confiseries, d’une valeur de plus de 688.000 DA avant leur destruction et incinération, selon le même responsable.