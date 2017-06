Russie - Inde : Manœuvres conjointes en automne

Le premier exercice militaire conjoint russo-indien, Indra-2017, devrait être effectué à l’automne en Russie, dans le District militaire de l’Est, a annoncé vendredi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. « La coopération militaire est un des principaux piliers des relations stratégiques russo-indiennes, et les exercices militaires conjoints représentent un aspect important de cette coopération », a déclaré M. Choïgou au cours d’une rencontre avec le ministre indien de la Défense, Arun Jaitley, dans le cadre de la Commission intergouvernementale Russie-Inde sur la coopération militaro-technique. De tels exercices contribuent à renforcer le prestige des forces armées des deux pays, et montrent que leurs départements de la Défense respectifs sont prêts à répondre efficacement à tous les défis et à toutes les menaces de l’âge moderne, a souligné M. Choïgou. Les deux parties ont souligné que leur coopération disposait d’un vaste potentiel, notamment dans les domaines des technologies navales et de missiles, de la construction aéronautique et navale, et de la modernisation de l’équipement des forces terrestres, selon un communiqué du ministère russe de la Défense. Une « feuille de route » de la coopération militaire bilatérale entre les deux ministères de la Défense, ainsi qu’un protocole destiné à développer les relations russo-indiennes dans le domaine militaro-technique, ont été signés à l’issue de la rencontre de la Commission.