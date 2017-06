RD Congo : Enquête sur les événements dans la région des Kasaï

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a approuvé vendredi à l’unanimité une résolution demandant au Haut-commissaire de nommer une équipe d’experts internationaux pour enquêter sur les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme commises dans la région des Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC). Depuis 2016, environ 1,3 million de personnes originaires de la région des Kasaï ont été déplacées par les violences et 30.000 se sont réfugiées en Angola, a fait savoir l’ONU. Le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, s’est félicité de l’adoption de cette résolution, estimant qu’elle envoyait aux auteurs présumés le message que la communauté internationale a fermement l’intention de les traduire en justice. « Nous soutenons pleinement l’établissement d’une commission d’enquête internationale et la considérons comme un pas de plus vers l’identification et la poursuite des auteurs de graves violations des droits de l’homme », a dit M. Zeid dans un communiqué de presse. Il a indiqué qu’il présenterait un rapport complet avec les conclusions de l’équipe au Conseil des droits de l’homme. « Cette équipe mènera son enquête de manière entièrement indépendante, dans le respect des normes internationales et conformément au mandat qui lui a été conféré par le Conseil », a-t-il poursuivi, ajoutant que ses services continueront à observer la situation des droits de l’homme, à établir des rapports et à apporter une assistance technique aux autorités de la RDC.