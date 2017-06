Nigeria : Les services secrets déjouent un attentat

Les services secrets nigérians (DSS) ont annoncé vendredi avoir déjoué un projet d’attentats à l’explosif contre des musulmans célébrant la fin du ramadhan, après des craintes de préparation d’un important attentat par le groupe terroriste Boko Haram. Deux hommes soupçonnés de préparation d’attentat à Kano (nord) ont été arrêtés vendredi à l’aube, selon le DSS. Un troisième homme, « un experts en explosifs », a été arrêté mardi dans l’Etat de Kano, a écrit dans un courriel Tony Oyuipo, porte-parole du DSS. « Leur projet, avec d’autres personnes qui sont encore en liberté, était d’assembler les explosifs et de les utiliser contre des objectifs pendant les célébrations de l’Aïd », a-t-il ajouté. Parmi les objets saisis figurent huit fusils d’assaut AK-47, 27 grenades, près de 800 munitions, un réservoir de gaz, des véhicules, un ordinateur et un téléphone mobile. Ces arrestations ont permis de déjouer des attentats à la fin du ramadhan à Kano, Sokoto, Kaduna (nord) and Maiduguri (nord-est), selon Oyuipo. « Des éléments terroristes » avaient comploté en vue de lancer « une série d’attaques coordonnées, en utilisant des explosifs dans différentes villes. Des marchés, des parcs, des processions, des mosquées et des lieux de prières musulmans sont présentés comme des objectifs potentiels », selon le porte-parole. Le week-end dernier, des attentats-suicides coordonnés ont fait 16 morts dans un camp de déplacés où vivent plus de 10.000 personnes à la périphérie de la capitale. Un village, plus au sud, a été victime d’un raid meurtrier, qui a fait cinq morts parmi les civils.