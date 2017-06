Grand Angle : paroles sans actes

Le Sommet de la solidarité sur les réfugiés, organisé à Ouganda avec le soutien des Nations Unies, a recueilli 358 millions de dollars de promesses, a annoncé l'ONU dans un communiqué publié à l’issue de cette rencontre. Pour le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, c’est « un bon point de départ » même si l’on est encore bien loin de l’objectif fixé de recueillir 2 milliards de dollars « pour répondre aux besoins humanitaires des réfugiés et des communautés d'accueil pour les quatre prochaines années ». « L’espoir fait vivre », comme le dit l’adage et en faisant preuve d’optimisme le patron de l’ONU est dans son rôle. Pourtant, il ne peut occulter le fait, régulièrement rappelé par les ONG, Amnesty International Algérie tout récemment, que les donations tendent à diminuer et que les annonces et autres engagements pris par les Etats, les plus riches surtout, ne sont pas suivis d’effet. À croire que ces pays cherchent juste à

« soigner » leur image auprès de l’opinion internationale à l’occasion de la tenue des sommets qui bénéficient d’une large médiatisation. Alors que leur aide est presque quémandée, ces derniers se refusent à l’accorder concrètement. Une attitude qui explique les échecs des sommets et autres réunions consacrés à la recherche de voies et moyens pour assurer la protection des migrants et réfugiés ayant fui leur pays en quête de meilleures conditions de vie. Ainsi le Sommet de New York, organisé en juillet 2016, a été sanctionné par l’adoption d’une Déclaration consensuelle qui s’est avérée n’être qu’une simple déclaration politique sans objectifs chiffrés, et surtout sans engagements précis sur l’aide attendue, également par les pays qui accueillent ces millions de personnes sur leur sol. Un fardeau de plus en plus difficile à supporter pour ces Etats.

« Puiser dans ses seules ressources ne saurait suffire pour faire face à une présence aussi importante de réfugiés », a ainsi souligné M. Abdelkader Messahel à Kampala. Et au chef de la diplomatie algérienne de poursuivre en affirmant que :

« Cette situation n’est pas sans conséquences sur le développement économique et social du pays, et risque à terme de devenir intenable si rien n’est fait pour que ce fardeau soit, au moins partiellement, allégé ». Pour rappel, il y a 65 millions de personnes déplacées dans le monde, dont 21 millions de réfugiés, fuyant persécutions, pauvreté ou conflits. Plus de la moitié des réfugiés vivent dans huit pays – Liban, Jordanie, Turquie, Iran, Kenya, Ethiopie, Pakistan, Ouganda – tandis que les pays les plus riches n’en accueillent que 14 %. Pourtant le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi avait affirmé en 2016 :

« Le monde – choqué par les images de personnes fuyant en très grand nombre et périssant en mer – ne veut pas que nos intentions restent sur le papier. Il exige des actes pratiques et des résultats ». Un appel resté, malheureusement sans écho ou presque.

Nadia K.