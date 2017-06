Création de la force conjointe du G5 Sahel : Le SG de l’ONU salue l’adoption de la résolution

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité vendredi de l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité qui permet au Groupe des cinq pour le Sahel (G5) de créer une force conjointe pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Mercredi dernier, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 2359 (2017) dans laquelle il se félicite du déploiement de la force conjointe du G5 Sahel (le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad) sur l'ensemble du territoire des pays qui y participent, avec des effectifs en personnel militaire et personnel de police pouvant aller jusqu'à 5.000 personnes, en vue de rétablir la paix et la sécurité dans la région du Sahel. "Le Secrétaire général réaffirme l'engagement de l'Organisation des Nations Unies de faire tout ce qui est en son pouvoir, en étroite collaboration avec l'Union africaine et d'autres acteurs internationaux, pour aider à mobiliser les ressources requises pour atteindre les objectifs de la Force tels que définis par les dirigeants du G5 et approuvés par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine", a dit vendredi le porte-parole adjoint du secrétaire général, Farhan Haq, dans un communiqué de presse.