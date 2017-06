Crise dans le Golfe : L’ONU offre son aide

Les Nations unies ont proposé vendredi leur assistance pour tenter de résoudre la crise croissante dans le Golfe après l'envoi au Qatar d'une liste de demandes émanant de ses voisins. «Nous espérons que les pays impliqués résoudront la situation par le dialogue», a indiqué Eri Kaneko, une porte-parole des Nations unies. «Nous sommes prêts à prêter assistance si les parties le souhaitent». Le secrétaire général, Antonio Guterre,s avait insisté en début de semaine sur le fait que le Koweït était le mieux placé pour mener les efforts visant à désamorcer la situation. Mais les tensions se sont accrues après la remise à Doha d'une liste de demandes concoctée par l'Arabie saoudite et ses alliés, dont le Bahreïn, l'Egypte et les Emirats arabes unis. Selon des informations de presse, la liste remise par le Koweït —chargé de la médiation entre les deux camps— comprend treize demandes dont une réduction de ses relations avec l'Iran, la fermeture de la chaîne Al-Jazeera ainsi que d'une base militaire turque sur son sol. Le petit émirat gazier a dix jours pour satisfaire à ces demandes.

« L’appel à fermer Al Jazeera, une tentative de violer la liberté de la presse »

La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a estimé vendredi que toute tentative de fermer la chaîne est une atteinte à la liberté de la presse, après une demande en ce sens de plusieurs pays ayant rompu leurs relations avec Doha.

«Nous, membres de la chaîne, pensons que tout appel à la fermeture d'Al Jazeera n'est qu'une tentative de faire taire la liberté d'expression dans la région et de supprimer le droit à l'information», a-t-elle déclaré dans un communiqué. Ces commentaires font référence à des informations de presse selon lesquelles le Koweït, médiateur entre le Qatar et ses adversaires, a remis à Doha une liste de 13 demandes formulées par ces derniers pour mettre fin à la crise diplomatique en cours depuis le 5 juin. Le Qatar est également sommé d'extrader les opposants aux régimes de ses trois voisins et de l'Egypte, et de fermer les médias qu'il soutient, selon la version des demandes circulant sur les réseaux sociaux. Le ministre d'Etat émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, a pressé le Qatar de prendre «au sérieux» ces demandes, faute de quoi «le divorce sera effectif». La liste donnerait 10 jours au Qatar pour satisfaire à ces demandes, auxquelles l'émirat n'a pas encore répondu officiellement.

R. I.