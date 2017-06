Arabie Saoudite : Ryadh déjoue une attaque d’envergure à la Mecque

L'Arabie saoudite a annoncé avoir déjoué un attentat d'envergure contre la Grande mosquée de La Mecque, qui aurait pu causer de nombreuses victimes parmi les dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur le site du premier lieu saint de l'islam.

Les forces de sécurité ont arrêté vendredi cinq membres d'un groupe «terroriste» alors qu'un sixième s'est fait exploser après avoir été pourchassé et encerclé dans un bâtiment près de la Grande mosquée. Six pèlerins et cinq policiers ont été blessés dans l'effondrement partiel du bâtiment provoqué par l'explosion, selon les autorités. L'Iran et le Qatar ont aussitôt exprimé leur solidarité avec l'Arabie saoudite, malgré la rupture de leurs relations avec le royaume saoudien. Le Qatar, en brouille avec Ryadh qui l'accuse de soutenir le «terrorisme» et lui reproche ses liens avec l'Iran, s'est dit «solidaire avec le royaume saoudien frère» et réaffirmé son «rejet de violence et du terrorisme». L'Iran, rival régional du royaume sunnite, s'est déclaré prêt à «coopérer» dans la lutte antiterroriste. C'est la deuxième fois en moins d'un an que les lieux les plus sacrés de l'islam sont visés dans le royaume. En juillet 2016, un attentat à Médine, deuxième lieu saint de l'islam a fait quatre morts. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, le kamikaze faisait partie d'un groupe «terroriste» basé dans deux quartiers de La Mecque et à Jeddah, la capitale économique du royaume (ouest), et dont cinq membres, y compris une femme, ont été arrêtés. Il a expliqué que le kamikaze, qui s'était barricadé dans les étages du bâtiment situé dans l'enceinte de la grande mosquée, avait «ouvert le feu sur les forces de sécurité qui ont riposté, avant qu'il ne se fasse exploser». Le porte parole du ministère de l’intérieur a rappelé que «plusieurs cellules terroristes avaient été démantelées ces deux dernières années à La Mecque et dans sa banlieue», ajoutant que leur objectif était «de remettre en cause la capacité du royaume à assurer la sécurité des fidèles».

Outre l'Iran et le Qatar, le projet d'attentat a été condamné par la Jordanie, Al-Azhar, et la Ligue arabe.

L’Algérie condamne avec force le plan terroriste «lâche et désespéré» déjoué vendredi soir contre la Grande Mosquée de La Mecque, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec force le plan terroriste «lâche et désespéré» déjoué contre la Grande Mosquée de La Mecque en cette fin du mois sacré», a déclaré M. Benali Chérif à l’APS. «En condamnant tout acte criminel attentant aux Lieux saints de l’islam et aux symboles de la Nation musulmane, nous réitérons notre rejet du terrorisme et réaffirmons l’impératif d’œuvrer à son éradication, a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a conclu en exprimant la solidarité de l’Algérie au Royaume d’Arabie saoudite, souverain, gouvernement et peuple».