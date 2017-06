Réseau Nada : Un « Foyer du cœur » pour les enfants en danger

Un foyer d’accueil pour les enfants en danger et en situation difficile sera créé prochainement à Alger. Contacté hier par nos soin, le président du réseau de protection de l’enfance, NADA, Abderrahmane Aarar nous a déclaré que «la structure qui sera implantée dans la forêt de Bouchaoui, sera en mesure d’accueillir temporairement et ce jusqu’à une année ou plus, 200 enfants par voie judicaire et une centaine d’enfants ainsi que leurs familles, en service de jour dont l’âge est fixé entre 5 et 18 ans.»

Invité à nous éclaircir sur le nombre d’enfants en situation difficle en Algérie, M. Aarar a indiqué «notre pays compte environ 13 millions d’enfants de moins de 18 ans et dont certains ont besoin de protection à travers, notamment, la réalisation de foyers d’accueil.» La structure qui sera appelée «Foyer du cœur», s’étendant sur trois hectares, prendra en charge les enfants sans familles, maltraités, orphelins ou en danger venant de tout le territoire national. Egalement, les enfants issus de familles ne pouvant assuré leur éducation y seront également admis.

M. Aarar a tenu à préciser que «le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et 35 entreprises privées et publiques ont répondu, favorablement au projet. Des conventions seront signées prochainement pour la sa concrétisation, dont l’entreprise Algérie Télécom qui a contribué à hauteur de 10% du projet d’un coût de 11 milliards de centimes qui devra démarrer en 2018.»

Il y’a lieu de noter que le réseau Nada œuvre depuis sa création à amener les associations et les institutions à intégrer la question des droits de l’enfant dans leur stratégie de développement et ce, par la formation, le plaidoyer, la sensibilisation et la mobilisation.

Selon l’UNICEF, des progrès notables en matière de protection de l’enfance ont été accomplis en Algérie, et ce aussi bien sur le plan législatif et institutionnel que sur le plan de la mise en place de politiques publiques.

Ces dernières années ont, notamment, vu la promulgation de plusieurs textes de lois en matière de nationalité, d’état civil et de droit à la famille, mettant ainsi la législation algérienne en adéquation avec la convention relative aux droits de l’enfant.

En juillet 2015, une nouvelle loi portant sur la protection des enfants en danger moral et en conflit avec la loi a été promulguée. Elle a été suivie en juin 2016 par la création de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, directement placé sous la tutelle du Premier Ministre, et chargé de veiller à la protection et à la promotion des droits de l’enfant. Ces mesures constituent une avancée majeure du pays en matière de protection de l’enfance.

Wassila Benhamed