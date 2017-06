Fruits et légumes : Stabilité des prix durant la dernière semaine

Les prix des fruits et légumes enregistrent une stabilité notable en cette fin de mois du jeûne. Ces produits sont à la portée de la bourse des citoyens modestes, considérant que la période a vu la récolte de nombreux produits de saison, à l’instar de la pomme de terre, de la tomate et des petits pois, notamment induisant un équilibre entre l’offre et la demande.

L’abondance des fruits et légumes qui est le résultat de la pleine saison de récolte et la prise de conscience du consommateur qui n’achète plus de grandes quantités pour les stocker. Il achète des quantités limitées selon les besoins journaliers, ce qui contribue à la stabilité des prix.

Il faut bien noter que le mois de Ramadhan coïncide cette année, avec la saison des récoltes. Chose qui fait que tous les aliments qui ont posé problème, en termes de disponibilité et de prix sont disponibles et en abondance cette année. Les années précédentes, on était habitué à voir une flambée des prix une ou deux semaines avant le mois sacré, mais fort heureusement cette année, le scénario est différent. Les commerçants ont répondu à l’appel de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), des différentes associations de protection du consommateur et aux appels des pouvoirs publics, celui de maîtriser les prix, de s’éloigner de la spéculation. Le pari engagé par les ministères, respectivement, du Commerce et celui de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour ce mois de Ramadhan se consacre de mieux en mieux sur le terrain.

Lors d’une virée que nous avons effectuée dans certains marchés de la capitale, à l’instar de celui de Kouba, Bachdjarrah, Amar Ali (Casbah), Rabia (Bab Ezzouar), qui enregistrent un grand afflux des citoyens pour faire leurs emplettes nécessaires, on a constaté que les prix des fruits et des légumes enregistrent, depuis le mois de mai, une baisse de plus de 40%, comme il a été relevé par UGCAA, en raison de l’offre abondante de légumes et la baisse de la demande sur certains produits.

Chez les vendeurs de ces marchés, la mercuriale des légumes et fruits s’affiche comme suit : Certains prix des légumes ont même baissé, on voit actuellement la pomme de terre cédée entre 35 et 40 DA le kilo au lieu de 100 DA le kilo, il y a un mois de cela. Cédée, il y a quelques jours, à 180 DA/kg, la tomate est à 50 DA, le prix de la courgette varie entre 30 et 60 DA, celui de la laitue oscillant entre 50 et 65 DA/kg et l’ail cédé à 100 DA et même 80 DA.

Tout semble être à la portée des ménagères, la carotte est entre 50 et 60 DA/kg, la pomme de terre à 55 DA et le citron entre 80 et 100 DA/kg. L’oignon vert a plongé jusqu’ à 25 DA… même cas pour les fruits, la fraise est cédé à 100 DA, la figue à 150 jusqu’à 200 DA, les abricots entre 100 et 200 DA…Il y a une abondance de certains fruits comme les pastèques, le melon...

Selon certaines personnes que nous avons rencontrées sur place cette stabilité des prix contribue à la préservation du pouvoir d’achat du citoyen, tout en mettant un terme à la flambée des mois écoulés. Khadîdja, une femme au foyer et mère de quatre enfants, a émis le souhait que ces prix «perdurent, toute l’année, afin de nous départir de la sempiternelle habitude qui veut que les prix flambent à la veille et durant le mois sacré».

Par contre Hamid père de trois enfants qui fait ses courses confirme : «par rapport aux années précédentes les prix sont à la portée des classes moyennes» relevant toutefois la cherté de certains fruits. Selon leur qualité, les cerises sont par exemple vendues entre 400 et 600 DA le kilo, la nectarine à 400 DA. Plus loin, c’est une autre femme qui explique que les tarifs lui restent abordables même si elle constate aussi que les prix de certains produits sont élevés. «J’ai payé 80 DA pour un citron», dira-t-elle.

Kafia Ait Allouache