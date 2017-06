Mascara : célébration de la nuit du destin

La wilaya de Mascara, à l’instar des autres régions du pays, célèbre la Nuit du destin, cette fête religieuse qui coïncide avec le 27e jour du mois du jeun célébrée avec ferveur dans routes les mosquées. Le wali accompagné des autorités locales a assisté à al célébration de cette fête religieuse à la mosquée Ali-Ibn-Abi-Talib à Mascara, il a distribué des récompenses aux meilleurs récitants du Coran. Les imams, comme nous l’a rappelé l’imam de mosquée d’El-Hidaya de Tighennif, n’ont pas manqué de mettre en valeur dans leurs prêches la dimension de ce mois béni de ramadhan comme étant une école de promotion des valeurs morales et spirituelles ,le thème ayant à la dépravation des mœurs avec la perte de ces vertus qui ont cours dans la société, une opportunité, dit-il , à saisir pour nous les hommes de culte à qui incombe la responsabilité a mettre en exergue d’inculquer la haute portée spirituelle de cette nuit pas comme les autres afin d’apporter les changements vitaux dans l’éducation des fidèles dans le sens de la consolidation de l’armature spirituelle des croyants par le biais de la philosophie du Ramadhan pour l’émergence d’une bonne société respectueuse des valeurs intrinsèques de s vertus de notre religion, conclut-il. Hier dans tous les marchés, l’ambiance des grands jours de fête était palpable à telle enseigne qu’il était facile de se rendre compte que la célébration de cette nuit bat son plein dans ces rues marchandes et placettes transformées pour la circonstance en lieux de commerce de plein air tant les victuailles et produits de consommation pour la fête de «Leilet el Kadr», y sont exposés partout, au grand bonheur de ceux ou celles qui veulent perpétuer le traditions ancestrales de la célébration de cette nuit ,une manière de pérenniser les us et legs de la région, un petite virée dans ces lieux en question nous a permis de nous retremper un tant soit peu dans une ambiance bon enfant du bon vieux temps, comme nous l’atteste, cette ménagère en quête d’un poulet fermier pour le mets de son Rougueg «préparé maison «mais elle regrette amèrement que beaucoup de nos bonnes traditions sont en voie de disparaître, sinon, explique-t-elle, que les femmes ne se donnent plus la peine de préparer ces plats de fête chez elles, elles l’achètent de ces femmes qui le revendent à des prix exorbitants et c’est à tout fait normal que ces vendeuses occasionnelles d’une journée se frottent les mains pour écouler leurs marchandises en un temps record, a-t-on constaté. Les poulets de chair fermier en grandes quantités se vendent comme des petits pains et ce n’est pas et ce n’est pas Si Boufaden, qui a vendu toutes les poules qu’il a élevées dans sa basse cour, qui nous contredira. Le soir après la rupture du jeûne, toute la famille oublie, le temps d’une nuit, à la fin du mois de ramadhan, le menu habituel et les enfants sont circoncis, dans les zaouïas et dans les hôpitaux en cette occasion qui rappelle le degré de solidarité agissante pour la simple raison que beaucoup d’actes de bienfaisance en faveur des démunis parmi la population est plus que présent. De nombreux fidèles ont accueilli la nuit du destin par les prières surérogatoires), des (douaa) et des œuvres de charité (sadaqât), la dimension de cette nuit bénie demeure ancrée en dépit des mutations de la société et toute la cité de l’Émir a fêté comme il se doit cette nuit féerique dans un climat de sérénité et de ferveur religieuse.

A. Ghomchi