Exposition collective à la galerie Aïcha-Haddad : L’artisanat traditionnel au goût du jour

A offrir ou à s'offrir... des objets d'art traditionnel de toute beauté qui racontent une histoire. Par leurs formes et leurs matières, ils peuvent créer la touche personnelle de votre intérieur. Prendre possession de son intérieur, ce n'est pas seulement le meubler pleinement. C'est aussi laisser entrer le fonctionnel dans une vie de tous les jours, sans pour autant faire fi du décor composé. C'est ainsi que, dans le cadre de «Layaly Ramadhane», sur la rue Didouche-Mourad, à la galerie Aicha-Haddad plus précisément, l'on n'hésitera pas à franchir le seuil de cette petite «caverne d'Ali Baba» qu'est l'exposition collective de trois artisans d'art, ne serait-ce que pour le plaisir du regard. Pour tout dire, le ravissement est garanti : boîtes à bijoux, vases, carafes et miroirs berbères, bonbonnières, bougeoirs, assiettes, tadjines, mains de Fatima, etc. En dépit de la disparition totale ou partielle de certaines de ces pièces dans le paysage artisanal, notre pays, au regard de cette exposition-vente, apparaît encore riche d'une tradition multiséculaire et toujours vivace, en tout cas dans les domaines renommés et bien établis que sont la céramique, la verrerie ou encore l'orfèvrerie et le bois sculpté.

Il faut dire que la plupart d'entre ces objets d'art demeurent enracinés dans des pratiques transmises de génération en génération, sous le férule de maîtres artisans, au sein d'ateliers ou de centres d'apprentissage. Quant aux métiers correspondant à cette production diverse et variée, ils demeurent vaille que vaille au centre de toutes les cultures d'hier et d'aujourd'hui. Présents dans pratiquement toutes les régions d'Algérie à travers salons, foires, musées et ateliers, ils ont attiré —et le font encore— de nouvelles générations de créateurs qui séduisent un public d'amateurs de plus en plus large. Car ces détenteurs d'un savoir-faire artisanal souvent ancestral innovent bel et bien.

Un des artisans présents à la galerie Omar-Benzine va d'ailleurs nous guider en expliquant que l'exposition-vente regroupe en fait les œuvres de trois artisans qui font partie de cette nouvelle génération de créateurs : les siennes propres, qui s'articulent autour de la décoration sur verre et sur céramique, celles de Mme Bahbou Sabrina, qui elle aussi fait de la décoration sur verre, sur céramique et sur bois ; et celles de Mme Bouzida Aldjia, qui expose des offres de mariées, des miroirs et des meubles divers.

Bref, cette exposition-vente propose un large éventail de produits et articles sélectionnés par les artisans eux-mêmes, ainsi que les prix correspondants qui, au regard de l'excellente qualité de certaines pièces exceptionnelles, semblent plutot abordables au commun des acheteurs éventuels. En somme, c'est le traditionnel au goût du jour qui est proposé dans cette galerie ouverte toute l'année, sauf les vendredis et jours fériés.

Kamel Bouslama